Начинается снежная буря: спасатели просят быть осторожными

Сильный снегопад и порывы ветра означают, что можно ожидать отключения электроэнергии, так как ветки деревьев станут тяжелее, а деревья могут упасть на линии электропередачи, напоминают спасатели. Восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за количества отключений и сложных дорожных условий. Поэтому Спасательный департамент рекомендует проверить запасы еды и питья дома, зарядить телефоны и аккумуляторы, а также заправить автомобиль.

- Чем лучше каждый о себе заранее позаботится, тем быстрее мы справимся с этой бурей. При выходе на улицу надевайте теплую одежду и обувь. Возьмите с собой в машину небольшую лопату и буксировочный трос, чтобы, если вам все-таки придется поехать, вы могли выбраться из небольшого сугроба самостоятельно. Чем хуже условия, тем больше времени требуется спасателям, чтобы добраться до нуждающихся, и поэтому стоит максимально подготовиться, - сказал представитель Спасательного департамента Меэлис Меси.