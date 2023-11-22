Начинается снежная буря: спасатели просят быть осторожными

Агентство по охране окружающей среды прогнозирует сильный снегопад, мокрый снег и сильный ветер на ближайшие несколько дней, что быстро усложнит дорожные условия. Спасательный департамент просит всех быть предельно осторожными на дорогах и рекомендует готовиться к возможным отключениям электроэнергии и подачи воды.
Сильный снегопад и порывы ветра означают, что можно ожидать отключения электроэнергии, так как ветки деревьев станут тяжелее, а деревья могут упасть на линии электропередачи, напоминают спасатели. Восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за количества отключений и сложных дорожных условий. Поэтому Спасательный департамент рекомендует проверить запасы еды и питья дома, зарядить телефоны и аккумуляторы, а также заправить автомобиль.
- Чем лучше каждый о себе заранее позаботится, тем быстрее мы справимся с этой бурей. При выходе на улицу надевайте теплую одежду и обувь. Возьмите с собой в машину небольшую лопату и буксировочный трос, чтобы, если вам все-таки придется поехать, вы могли выбраться из небольшого сугроба самостоятельно. Чем хуже условия, тем больше времени требуется спасателям, чтобы добраться до нуждающихся, и поэтому стоит максимально подготовиться, - сказал представитель Спасательного департамента Меэлис Меси.
Перед снежным штормом:
- Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и дровами.
- Рассмотрите вероятность отключения электроэнергии. Зарядите свой мобильный телефон и аккумуляторные батареи и заправьте свой автомобиль.
Во время шторма:
- Если можете, оставайтесь дома и не выходите на улицу.
- Одеваясь для выхода на улицу, имейте в виду, что ветер сделает погоду еще холоднее. В ветреную погоду надевайте больше одежды.
- Не передвигайтесь под деревьями, так как при сильном ветре ветки могут сломаться.
- Если есть возможность, не ездите на машине, особенно по проселочным дорогам. На случай экстренной поездки возьмите с собой заряженный мобильный телефон и аккумуляторы, лопату для снега, теплую одежду и теплый напиток.
- Позвоните по номеру 1247, чтобы получить информацию о препятствиях на дорогах, вызванных ветром.
- Сообщите о перебоях в подаче электроэнергии по номеру службы экстренной помощи "Elektrilevi" 1343. Также о порванных линиях электропередач можно сообщить в центр тревоги по номеру 112.
- В случае получения травмы или непосредственной опасности позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.
- Об отключениях электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU. Там же можно получить информацию о предполагаемом времени устранения неисправности.