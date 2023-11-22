"Fortaco" откроет в Нарве новый завод

Производство "Fortaco Estonia" работает в центре города Нарва с 2012 года на территории бывшего советского оборонного завода "Балтиец". По состоянию на 2022 год на предприятии работало более 550 человек. Компания входит в международный концерн "Fortaco Group" и производит наибольшую долю стальной продукции группы. "Fortaco Group" является ведущим европейским стратегическим партнером для широкого спектра предприятий морской и тяжелой промышленности, предлагая специализированные технологические решения, сборку оборудования и такие изделия, как кабины для машин.

"Благодаря Фонду справедливого перехода мы находимся в уникальной ситуации, когда пособия могут помочь осуществить инвестиции в Ида-Вирумаа с меньшими затратами, чем в других местах. Мы приглашаем к сотрудничеству как предприятия, уже работающие в регионе, так и те, которые планируют здесь свое расширение", - заявила член правления Совместного агентства EAS и KredEx Сигрид Харьо. Она рассказала, что если для небольших компаний собственное финансирование в части грантов на прикладные исследования может составлять от 20%, то для более крупных грантов доля собственного финансирования составляет 55-75%, в зависимости от проекта.

По словам Харьо, помимо "Fortaco Estonia", поддержку получили проекты из самых разных отраслей промышленности - от производства постоянных магнитов компанией "NEO Performance" до производства биотоплива компанией "Agricom Tehnika" и фильтров для воды компанией "Aquaphor".

"Кроме благоприятных инвестиционных условий, в Ида-Вирумаа есть и необходимая для промышленности инфраструктура в виде отлаженной логистики и промышленных парков. Также там есть рабочая сила с опытом промышленного производства, и за счет средств Фонда справедливого перехода государство также планирует поддержать переобучение людей", - добавила Харьо.