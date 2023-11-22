"Fortaco" откроет в Нарве новый завод

Компания "Fortaco Estonia", которая производит в Нарве стальные конструкций и их компоненты для тяжелой промышленности, открывает новый завод с усовершенствованными производственными линиями. Тем самым к концу 2024 года будет создано более 50 рабочих мест.
В рамках запланированного расширения производства "Fortaco Estonia" инвестирует в создание современного парка оборудования 8 миллионов евро, из которых 2 миллиона составит поддержка Фонда справедливого перехода.
Будет создано новое подразделение "Fortaco Estonia", специализирующееся на производстве стальных стрел и рам нового типа. С этой целью предприятие расширится в новое производственное здание в нарвском промышленном парке Кадастику, где установят совершенно новые производственные линии с современными станками с ЧПУ, сварочными роботами, необходимой инфраструктурой и всем остальным, что требуется для производства.
По словам руководителя нарвского предприятия "Fortaco Estonia" Ларисы Шабуновой, инвестиции позволят в ближайшие несколько лет увеличить производственные мощности примерно на четверть. "Инвестиции помогут нам повысить оборот, увеличить количество сотрудников, а также предложить уникальные решения для производства сложных стальных изделий. Более гибкое и диверсифицированное производство позволит нам лучше конкурировать с Польшей и другими производствами в Центральной Европе", - сказала Шабунова.
Она добавила, что Фонд справедливого перехода стал для них важным толчком к принятию решения об инвестировании именно в Ида-Вирумаа.
"Мы продолжим уделять внимание зеленому переходу, делая наш производственный процесс и продукцию более экологичными", - заявила Шабунова. Например, по её словам, в качестве сырья будет использоваться сталь, произведенная без использования ископаемого топлива, а металлоконструкции "Fortaco" впоследствии будут использоваться при сборке промышленных транспортных средств с электродвигателями.
- Наши новые инвестиции очень эффективны с точки зрения энергопотребления, и компания все больше использует в своих процессах принципы экономики замкнутого цикла, - отметила Шабунова.
Производство "Fortaco Estonia" работает в центре города Нарва с 2012 года на территории бывшего советского оборонного завода "Балтиец". По состоянию на 2022 год на предприятии работало более 550 человек. Компания входит в международный концерн "Fortaco Group" и производит наибольшую долю стальной продукции группы. "Fortaco Group" является ведущим европейским стратегическим партнером для широкого спектра предприятий морской и тяжелой промышленности, предлагая специализированные технологические решения, сборку оборудования и такие изделия, как кабины для машин.
"Благодаря Фонду справедливого перехода мы находимся в уникальной ситуации, когда пособия могут помочь осуществить инвестиции в Ида-Вирумаа с меньшими затратами, чем в других местах. Мы приглашаем к сотрудничеству как предприятия, уже работающие в регионе, так и те, которые планируют здесь свое расширение", - заявила член правления Совместного агентства EAS и KredEx Сигрид Харьо. Она рассказала, что если для небольших компаний собственное финансирование в части грантов на прикладные исследования может составлять от 20%, то для более крупных грантов доля собственного финансирования составляет 55-75%, в зависимости от проекта.
По словам Харьо, помимо "Fortaco Estonia", поддержку получили проекты из самых разных отраслей промышленности - от производства постоянных магнитов компанией "NEO Performance" до производства биотоплива компанией "Agricom Tehnika" и фильтров для воды компанией "Aquaphor".
"Кроме благоприятных инвестиционных условий, в Ида-Вирумаа есть и необходимая для промышленности инфраструктура в виде отлаженной логистики и промышленных парков. Также там есть рабочая сила с опытом промышленного производства, и за счет средств Фонда справедливого перехода государство также планирует поддержать переобучение людей", - добавила Харьо.
- Фонд справедливого перехода - это механизм финансирования, созданный Европейским союзом и направленный на поддержку экономики, населения и окружающей среды в регионах, сталкивающихся со значительными социально-экономическими вызовами при достижении целей ЕС в области энергетики и климата к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году.