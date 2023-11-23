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Нарвитянин Александр Кронов признан одним из лучших поваров Эстонии

Ирина Кивисельг
, журналист
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Александр Кронов (слева) в тройке победителей чемпионата Эстонии.
Александр Кронов (слева) в тройке победителей чемпионата Эстонии. Фото: Erakogu

В минувшие выходные в Таллинне в "Котле культуры" состоялся ежегодный конкурс "Вкусы Эстонии". Второй год подряд обладателем серебряной награды чемпионата "Шеф-повар года - 2023" стал участник из Ида-Вирумаа. Международное жюри высоко оценило старания старшего повара (сушеф) из ресторана "Meresuu Spa & Hotel" Александра Кронова.

Александр сказал, что на участие в конкурсе его подвигнул прошлогодний успех бренд-шефа их ресторана Германа Мачарашвили, который также показал второй результат.

- Видел, как он готовился, как выступал, захотелось и самому попробовать, - конкретизирует он. - Администрация ресторана и отеля поддержала - разрешили заказывать необходимые продукты, использовать оборудование, а коллеги по кухне помогли освободить время, чтобы я имел возможность экспериментировать, оценивали то, что я готовил, иногда делали замечания или давали дельные советы. Чаще всего слышал одно: "Спасибо, это очень вкусно". Подготовка заняла около двух месяцев, помог также знакомый шеф-повар из столичного ресторана.

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