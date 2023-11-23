Нарвитянин Александр Кронов признан одним из лучших поваров Эстонии

Александр сказал, что на участие в конкурсе его подвигнул прошлогодний успех бренд-шефа их ресторана Германа Мачарашвили, который также показал второй результат.

- Видел, как он готовился, как выступал, захотелось и самому попробовать, - конкретизирует он. - Администрация ресторана и отеля поддержала - разрешили заказывать необходимые продукты, использовать оборудование, а коллеги по кухне помогли освободить время, чтобы я имел возможность экспериментировать, оценивали то, что я готовил, иногда делали замечания или давали дельные советы. Чаще всего слышал одно: "Спасибо, это очень вкусно". Подготовка заняла около двух месяцев, помог также знакомый шеф-повар из столичного ресторана.