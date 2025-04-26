Касса здоровья ВПЧ не спрашивает пол или возраст — защитите себя и своих детей!

Как передается ВПЧ?

ВПЧ, или вирус папилломы человека, передается легко и часто незаметно. Для этого не требуется половой акт — заражение может произойти и при простом контакте кожи с кожей или через слизистые оболочки.

ВПЧ может передаваться:

* половым путем: через вагинальный, анальный и оральный секс.

* при поцелуе: вирус может переноситься со слюной и через слизистую оболочки. Во рту и в глотке может присутствовать оральная форма ВПЧ, особенно штамм ВПЧ-16. Если во рту одного из партнеров имеется активная инфекция ВПЧ (в том числе без видимых симптомов), то вирус может передаться через поцелуй, особенно если происходит активный слюнообмен.

* ВПЧ может проникать через микроскопические повреждения слизистой оболочки губ и рта.

* при кожном контакте: через прикосновении кожей интимных участков.

* через пальцы или предметы, если трогают зараженный участок и затем другую часть тела.

Каковы преимущества вакцины?

Вакцина против ВПЧ может значительно снизить риск развития рака шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала и полости рта, а также предраковых состояний, вызванных ВПЧ. Вакцина также защищает от бородавок на половых органах (остроконечных кондилом).

К сожалению, до сих пор бытуют мифы, будто вакцина ВПЧ связана с ранним сексуальным поведением или "содействует" началу сексуальной жизни. Это ложь.

На самом деле, вакцинация против ВПЧ являетс профилактическойя медицинской мерой — такой же логичной и необходимой, как вакцинация от гриппа или гепатита. Вакцина наиболее эффективно работает, когда ее делают до соприкосновения с вирусом, поэтому ее рекомендуют именно для молодежи в возрасте 12-18 лет.

Источники: др. Юрий Кошелев, www.vaktsineeri.ee/ВПЧ