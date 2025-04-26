Касса здоровья ВПЧ не спрашивает пол или возраст — защитите себя и своих детей!

ВПЧ, или вирус папилломы человека, наиболее известен как возбудитель рака шейки матки, однако менее известно, что ВПЧ вызывает и другие виды рака: например, рак полости рта и глотки, лобка, пениса и анального канала. Поэтому мальчики и мужчины тоже подвержены риску заражения ВПЧ.
Александра Шаврова,
старший врач-гинеколог центра женских болезней Северо-Эстонской региональной больницы
К счастью, существует эффективная вакцина от ВПЧ, то есть мы можем действовать профилактически и защитить себя и своих детей. Но сначала коротко о том, что такое ВПЧ и как он передается.
ВПЧ часто остается незаметным
ВПЧ — один из самых распространенных вирусов в мире: более 80% людей заражаются ВПЧ хотя бы один раз в жизни, но вирус обычно проходит сам по себе и не вызывает заболевания. К сожалению, если бессимптомно перенести вирус, то это не дает долгосрочного иммунитета, поэтому человек может заражаться ВПЧ многократно. Инфекция может передаваться во время полового акта, но не только — достаточно контакта кожи со слизистыми оболочками половых органов или поцелуя.
Как и у других вирусов, у ВПЧ имеется несколько типов — около 200. С большинством из них организм, к счастью, справляется сам. В то же время у каждого десятого инфицированного ВПЧ становится хроническим заболеванием — это означает, что тест на ВПЧ позитивный, однако заболевание поначалу себя не проявляет. Некоторые подтипы ВПЧ с низким онкогенным риском вызывают видимые симптомы: например, на коже появляются бородавки или на половых органах — генитальные бородавки. Они, как правило, доброкачественные.
ВПЧ и рак
К сожалению, среди пары сотен типов вируса папилломы человека имеются 16 обладающих высоким онкогенным риском — в 95% случаев они вызывают рак шейки матки. Особенно опасны ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Кроме того, ВПЧ связан с раком других органов. Например, ВПЧ связывают с раком пениса, анального канала, лобка, вульвы и влагалища, а также раком рта и глотки, заболеваемость которым быстро растет как в Эстонии, так и в других странах.
Ежегодно в Эстонии диагностируется около 300 случаев рака, вызванного ВПЧ, из которых 120-150 — рак шейки матки. Хотя благодаря скринингу рака шейки матки клеточные изменения и предраковые состояния выявляются раньше и заболеваемость начала уменьшаться, мы, к сожалению, все еще находимся в первых рядах в Европе по заболеваемости. Особенно печально то, что у половины диагностированных больных рак находится уже на поздней стадии, и эффективного лечения не существует. Однако жизни этих женщин можно было бы спасти, если бы рак был обнаружен раньше. Рак шейки матки — единственный вид рака, вызываемый ВПЧ, который можно предотвратить двумя способами: скринингом и вакцинацией.
Как связаны ВПЧ и зубные врачи?
Юрий Кошелев,
зубной врач Ида-Вируской центральной больницы:
— Многим может показаться неожиданным, что о ВПЧ говорят зубные врачи, однако наша повседневная работа тесно связана с последствиями этого вируса.
ВПЧ может вызвать рак глотки, языка и миндалин. Именно эти участки регулярно обследуют зубные врачи, и именно они замечают первые признаки: незаживающие раны, изменения слизистой оболочки, боль или воспаленность. Поэтому важно регулярно ходить на проверку к зубному врачу. Однако часто пациенты попадают зубному врачу с симптомами, которые оказываются серьезными. Если бы эти люди были вакцинированы, то вызываемого ВПЧ рака можно было бы избежать.
Спокойствие благодаря скринингу
Целью скрининга является выявление предраковых состояний и, таким образом, профилактика заболевания. Женщинам в возрасте от 30 до 65 лет предлагается пройти скрининг на рак шейки матки, включающий тест на ВПЧ, каждые пять лет в зависимости от года рождения. Вам необходимо записаться на прием к акушерке или гинекологу для прохождения скринингового теста. Вы также можете заказать тест на ВПЧ с доставкой на дом, не выходя из дома. Более подробную информацию можно найти на сайте www.soeluuring.ee. Однако если вы пропустили скрининг, вам следует как можно скорее обратиться к гинекологу или акушерке, чтобы пройти тест на ВПЧ. Участие в скрининговых тестах бесплатно как для лиц, имеющих медицинскую страховку, так и для лиц без нее.
Как передается ВПЧ?
ВПЧ, или вирус папилломы человека, передается легко и часто незаметно. Для этого не требуется половой акт — заражение может произойти и при простом контакте кожи с кожей или через слизистые оболочки.
ВПЧ может передаваться:
* половым путем: через вагинальный, анальный и оральный секс.
* при поцелуе: вирус может переноситься со слюной и через слизистую оболочки. Во рту и в глотке может присутствовать оральная форма ВПЧ, особенно штамм ВПЧ-16. Если во рту одного из партнеров имеется активная инфекция ВПЧ (в том числе без видимых симптомов), то вирус может передаться через поцелуй, особенно если происходит активный слюнообмен.
* ВПЧ может проникать через микроскопические повреждения слизистой оболочки губ и рта.
* при кожном контакте: через прикосновении кожей интимных участков.
* через пальцы или предметы, если трогают зараженный участок и затем другую часть тела.
Каковы преимущества вакцины?
Вакцина против ВПЧ может значительно снизить риск развития рака шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала и полости рта, а также предраковых состояний, вызванных ВПЧ. Вакцина также защищает от бородавок на половых органах (остроконечных кондилом).
К сожалению, до сих пор бытуют мифы, будто вакцина ВПЧ связана с ранним сексуальным поведением или "содействует" началу сексуальной жизни. Это ложь.
На самом деле, вакцинация против ВПЧ являетс профилактическойя медицинской мерой — такой же логичной и необходимой, как вакцинация от гриппа или гепатита. Вакцина наиболее эффективно работает, когда ее делают до соприкосновения с вирусом, поэтому ее рекомендуют именно для молодежи в возрасте 12-18 лет.
Источники: др. Юрий Кошелев, www.vaktsineeri.ee/ВПЧ
ВПЧ и вакцинация
В идеале раковые заболевания, связанные с ВПЧ, в будущем могли бы быть практически устранены, поскольку исследования показывают, что устранение ВПЧ типов 16, 18, 6 и 11 возможно, если охват вакцинацией среди девочек и мальчиков составит не менее 80%.
Почему именно девочек и мальчиков? Потому что наилучшую защиту от заражения ВПЧ дает вакцинация до начала сексуальной активности. Поэтому в Эстонии бесплатно вакцинируют девочек в возрасте 12—18 лет, а с 2024 года — мальчиков того же возраста. Применяется вакцина под названием Gardasil 9 и вводится однократно. В общем случае вакцинацию проводит школьная медсестра, однако прививку можно получить и у семейного врача. Если учесть, что у ранее не подвергавшихся воздействию ВПЧ эффективность вакцины составляет 97-99%, то рекомендуется начинать вакцинацию как можно раньше, то есть в возрасте 12 лет.
Как и при любой прививке, при вакцинации от ВПЧ возможны побочные эффекты, но они в основном незначительны и проходят сами по себе. Например, место инъекции может быть болезненным или опухшим, а кожа может покраснеть. Также может повыситься температура, что является естественной реакцией организма на вакцинацию.
Идавирусцы молодцы!
Я очень довольна тем, что в Эстонии именно в Ида-Вирумаа больше всего мальчиков и девочки вакцинированы от ВПЧ. По данным TEHIK, по состоянию на конец 2024 года в Ида-Вирумаа среди девочек 13 лет вакцинированы были 67,3%, а в целом по Эстонии — 56,2%. Среди мальчиков того же возраста в Ида-Вирумаа прививку получили 53%, а в среднем по Эстонии — 41%. Радует, что ида-вируские школьные медсестры хорошо поработали при ознакомлении с вакцинацией, а родители сделали такую возможность доступной для детей, так как вакцинация несовершеннолетних должна проводиться с согласия родителя. Всегда можно спросить информацию о вакцинации у школьной сестры, семейного врача или семейной сестры или прочитать на веб-странице www.vaktsineeri.ee/ВПЧ. Информацию можно бесплатно получить по консультационной линии seksuaaltervis.ee.
Опыт остального мира показывает, что вакцинация против ВПЧ полезна для профилактики рака шейки матки, рака полости рта и глотки, влагалища, вульвы, лобка и анального канала, а также профилактики генитальных кондилом. Наиболее известным примером является Австралия, где значительно уменьшилась частота появления вызываемых ВПЧ доброкачественных генитальных кондилом, а также Швеция и Дания, где уменьшилась частота заболевания раком шейки матки.
У нас имеются знания и рабочие инструменты, чтобы уберечь себя и своих детей от вызываемого ВПЧ рака. Давайте их используем!