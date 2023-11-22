Эрик Гамзеев: Какой магнит получится из Ида-Вирумаа?

Умеренный оптимизм подогревает тот факт, что Ида-Вирумаа получает сейчас много внимания со стороны всего государства. Вовсе не только потому, что часть здешних избирателей проголосовали за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина, а именно из-за завода магнитов и других подобных начинаний.

Только на этой неделе три большие конференции соберут в Ида-Вирумаа политиков, ученых, предпринимателей и известнейших представителей других областей деятельности со всей Эстонии. В среду темой станет сотрудничество предпринимателей и ученых при справедливом переходе, в четверг - возможности инвестирования в Ида-Вирумаа, в пятницу - упорядочение образовательный сети. Кроме того, на следующей неделе в Нарва-Йыэсуу состоится посвященный региональной авиации бизнес-семинар, главной темой которого станет развитие расположенного под Нарвой в Ольгина аэродрома.

Разговоры на конференциях сами по себе не принесут изменений и не сделают жизнь лучше. Однако, если так много известных и занятых людей считают нужным потратить время на обсуждение связанных с Ида-Вирумаа тем, то, вероятно, они видят в этом регионе открывающиеся новые возможности.

Так же, как наперекор множеству обратных ударов видели эти возможности и действовали во имя их реализации турпредприниматели Ида-Вирумаа. В результате этого, по крайней мере для внутренних туристов, Ида-Вирумаа стал магнитом с ощутимой силой притяжения.