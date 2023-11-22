Эрик Гамзеев: Какой магнит получится из Ида-Вирумаа?

В Нарвском промышленном парке идет сейчас строительство завода по производству магнитов. Через два года там должны выпускаться постоянные магниты, необходимые Европе для производства как электромобилей, так и ветрогенераторов. Параллельно с завершением строительства завода, имеющего столь символическое значение, станет ли и сам Ида-Вируский уезд в целом долгожданным магнитом, который будет сильно притягивать как инвестиции, так и туристов и новых жителей, или же усилится противоположная тенденция?
Умеренный оптимизм подогревает тот факт, что Ида-Вирумаа получает сейчас много внимания со стороны всего государства. Вовсе не только потому, что часть здешних избирателей проголосовали за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина, а именно из-за завода магнитов и других подобных начинаний.
Только на этой неделе три большие конференции соберут в Ида-Вирумаа политиков, ученых, предпринимателей и известнейших представителей других областей деятельности со всей Эстонии. В среду темой станет сотрудничество предпринимателей и ученых при справедливом переходе, в четверг - возможности инвестирования в Ида-Вирумаа, в пятницу - упорядочение образовательный сети. Кроме того, на следующей неделе в Нарва-Йыэсуу состоится посвященный региональной авиации бизнес-семинар, главной темой которого станет развитие расположенного под Нарвой в Ольгина аэродрома.
Разговоры на конференциях сами по себе не принесут изменений и не сделают жизнь лучше. Однако, если так много известных и занятых людей считают нужным потратить время на обсуждение связанных с Ида-Вирумаа тем, то, вероятно, они видят в этом регионе открывающиеся новые возможности.
Так же, как наперекор множеству обратных ударов видели эти возможности и действовали во имя их реализации турпредприниматели Ида-Вирумаа. В результате этого, по крайней мере для внутренних туристов, Ида-Вирумаа стал магнитом с ощутимой силой притяжения.
Или организаторы крупных мероприятий, бравшие на себя риски, чтобы устраивать в Ида-Вирумаа фестивали и спортивные мероприятия, удостаивавшиеся общереспубликанского внимания и привлекавшие сюда людей, у которых раньше не было причин приехать и посмотреть на этот край, расположенный всего в двух-трех часах езды от их родных мест. Только что в разных городах Ида-Вирумаа закончились кинофестиваль "KinoFF" и Йыхвиский балетный фестиваль, еще через одну субботу состоится зимний забег по вечерним улицам Нарвы, на который ожидается более тысячи участников.
С каждым годом все больше создателей кино воспринимают Ида-Вирумаа как большую съемочную площадку со множеством разнообразных естественных павильонов. А вскоре должно начаться также создание настоящего кинопавильона и мультимедийного центра.
"Фонд справедливого перехода оказал бы Ида-Вирумаа медвежью услугу, если бы политики, находящиеся у власти в стране, видели только в этом решение всех проблем в регионе, вдобавок напоминая, что мы вам, дескать, дали также представителя правительства - чего же еще вы хотите?"
Эрик Гамзеев, главный редактор
Все это демонстрирует, что в Ида-Вирумаа в разных областях деятельности имеется большое количество людей, действующих во имя того, чтобы превратить этот край в сильный магнит. Как заметил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, связанные с Ида-Вирумаа планы государства не рождаются по щелчку пальцев и из грез, а требуют времени и совместной работы всех сторон. Но прежде всего - признания проживающих сегодня в Ида-Вирумаа людей.
Попутным ветром для развития Ида-Вирумаа в теории должны бы стать также 340 миллионов из фонда справедливого перехода. Отношение к этому фонду противоречивое. Часть политиков считают его спасательным кругом и чудо-средством для Ида-Вирумаа, чтобы отразить все обратные удары, которые европейская климатическая политика уже обусловила в уезде и обусловит еще в будущем. Другие же оценивают его влияние на развитие местной жизни как незначительное.
Разговоры об этом фонде ведутся уже по крайней мере три года. Однако срок использования этих денег - 2026 год - приближается подобно скоростному поезду. Пыл подачи ходатайств оказался куда слабее ожидавшегося, и сейчас вполне обоснованна тревога, что эти деньги в срок использовать так и не успеют.
Причины этого связаны среди прочего с короткими сроками, уложиться в которые в случае крупных начинаний сложно уже из-за исходящих из закона временных процедур. Часть предпринимателей не рискуют сейчас делать что-то в Нарве, откуда можно без бинокля полюбоваться на расположенное по ту сторону реки государство-агрессора Россию. Некоторые планы отбраковываются потому, что в них усматривают остаточные признаки ископаемых топлив, что вызывает, образно говоря, аллергию у занятых зеленой реформой чиновников Евросоюза и Эстонии.
В то же время довольно ясно, что в Ида-Вирумаа осуществляют ощутимые изменения и создают значительное количество новых рабочих мест прежде всего существующие крупные предприятия. Они укрепляют свою конкурентоспособность, модернизируя технологии и делая их более экологичными. Такую деятельность надо поддерживать, а не искусственно препятствовать ей - в том числе неожиданными повышениями налогов, как, например, планируемым резким увеличением налогов на загрязнение, бьющим по конкурентоспособности нескольких крупнейших работодателей Ида-Вирумаа.
Между прочим, самый крупный пока успех фонда справедливого перехода - завод магнитов - очень тесно связан с действующим в Силламяэ уже три четверти века металлургическим производством "Silmet".
Фонд справедливого перехода оказал бы Ида-Вирумаа медвежью услугу, если бы политики, находящиеся у власти в стране, видели только в этом решение всех проблем в регионе, вдобавок напоминая, что мы вам, дескать, дали также представителя правительства - чего же еще вы хотите? Забывая при этом, какой большой доход Ида-Вирумаа десятки лет приносил государству прежде всего благодаря сланцевой промышленности.
Фонд справедливого перехода является лишь одним средством с довольно узкими рамками, которое должно бы помочь тверже встать на ноги региону с самой большой пока что безработицей и самой высокой бедностью в стране. Конечно, надо максимально использовать его. Другой такой возможности может уже и не представиться. Поэтому было бы особенно жаль, если бы часть денег осталась неиспользованной, ушла на псевдодеятельность или просто была истрачена впустую для Ида-Вирумаа.
Однако для того, чтобы Ида-Вирумаа стал притягивающим, а не отталкивающим магнитом, необходим рожденный в сотрудничестве государства, местных самоуправлений и предпринимателей целостный план.
Говоря об Ида-Вирумаа, не стоит впадать в крайности и заявлять, будто все здесь хорошо или плохо. Истина где-то посередине. Постараемся быть оптимистами. Думая, например, о том, что если треть идавирусцев живут в относительной бедности, то две трети, а это более 90000 человек, справляются с жизнью очень хорошо. Это соотношение более-менее такое же, как пропорция между голосовавшими "за" и не голосовавшими за повторное избрание Каи Каллас председателем Партии реформ на последнем общем собрании партии.