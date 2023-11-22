СПАСАТЕЛИ ⟩ Утопление оказалось учебным

В первой половине дня 21 ноября в центр тревоги поступило сообщение о провалившихся под лед людях на запрудном озере в городе Силламяэ.
Оказалось, что на льду все же были спасатели, которые проводили учения по спасению человека из воды, и никому ничего не угрожало.
В доме распространился угарный газ, а датчик лежал нераспакованным
Ранним утром 22 ноября спасатели получили вызов на улицу Бетоони в Нарве, где при отоплении жилого дома образовался угарный газ.
Спасатели измерили содержание угарного газа в доме, и оно оказалось значительно выше нормы. Помещения проветрили, жильцам разъяснили опасность угарного газа и необходимость датчиков.
Дымовой датчик в доме был сломан, а датчик угарного газа лежал нераспакованным.