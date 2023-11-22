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СПАСАТЕЛИ ⟩ Утопление оказалось учебным

21-22 ноября 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В первой половине дня 21 ноября в центр тревоги поступило сообщение о провалившихся под лед людях на запрудном озере в городе Силламяэ.

Оказалось, что на льду все же были спасатели, которые проводили учения по спасению человека из воды, и никому ничего не угрожало. 

В доме распространился угарный газ, а датчик лежал нераспакованным

Ранним утром 22 ноября спасатели получили вызов на улицу Бетоони в Нарве, где при отоплении жилого дома образовался угарный газ.

Спасатели измерили содержание угарного газа в доме, и оно оказалось значительно выше нормы. Помещения проветрили, жильцам разъяснили опасность угарного газа и необходимость датчиков.

Дымовой датчик в доме был сломан, а датчик угарного газа лежал нераспакованным.

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