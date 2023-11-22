СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина ранил ножом сожительницу

20 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 43-летний мужчина порезал ножом свою 54-летнюю сожительницу.
Мужчина был задержан. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Волна насилия в Кохтла-Ярве и Нарве
21 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве между двумя мужчинами произошел конфликт с применением физической силы, в результате которого оба получили повреждения.
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве была избита женщина. На месте происшествия в качестве подозреваемого был задержан 35-летний мужчина.
Также 21 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летний мужчина избил свою 41-летнюю жену. Мужчина был задержан.
22 ноября в полицию сообщили, что на улице Бетоони в Нарве 37-летний мужчина неоднократно ударил жену во время ссоры. Полиция задержала мужчину.
В тот же день поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве 49-летний мужчина избил сожительницу.
Конкретные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.