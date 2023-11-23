ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько большой ущерб на сегодня причинила остановка строительства нового завода масел в Аувере?

Председатель правления "Enefit Power" АНДРЕС ВАЙНОЛА:

- Мы к следующей неделе подготовим для своего совета точный обзор причиненного ущерба. Сегодня еще не смогу точно назвать его, но мы говорим о миллионах, если не о десятках миллионов евро, в которых уже сегодня исчисляется ущерб.

Если мы раньше говорили, что расходы за один месяц простоя строительства завода составляют от четырех до шести миллионов евро, то это прямые затраты. Однако сдвигаются и долгосрочные контракты. Это значит, что у строителей наняты полные команды и эти расходы продолжатся и дальше, до самой готовности завода к запуску.