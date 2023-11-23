Госсуд в октябре нынешнего года аннулировал разрешение на строительство, выданное АО "Enefit Power" для строительства завода масел, и приказал остановить стройку, ведь при выдаче разрешения были совершены ошибки при оценке влияния на окружающую среду. На этой неделе Департамент окружающей среды признал отчет об оценке влияния на окружающую среду завода масел "Enefit 280-2" отвечающим требованиям.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько большой ущерб на сегодня причинила остановка строительства нового завода масел в Аувере?
Председатель правления "Enefit Power" АНДРЕС ВАЙНОЛА:
- Мы к следующей неделе подготовим для своего совета точный обзор причиненного ущерба. Сегодня еще не смогу точно назвать его, но мы говорим о миллионах, если не о десятках миллионов евро, в которых уже сегодня исчисляется ущерб.
Если мы раньше говорили, что расходы за один месяц простоя строительства завода составляют от четырех до шести миллионов евро, то это прямые затраты. Однако сдвигаются и долгосрочные контракты. Это значит, что у строителей наняты полные команды и эти расходы продолжатся и дальше, до самой готовности завода к запуску.
Также с несколькими партнерами ведутся переговоры о том, на каких условиях была прервана работа.