Фонд справедливого перехода не дал денег на создание в Кохтла-Ярве завода по переработке пластиковых отходов

Дочернее предприятие "Viru Keemia Grupp" "VKG Plastic" хочет построить в Кохтла-Ярвеской промышленной зоне на территории бывшего завода удобрений "Nitrofert" завод примерно с 50 рабочими местами, который перерабатывал бы до 30000 тонн пластиковых отходов в год, производя до 22000 тонн пиролизного масла, которое продавали бы нефтехимическим предприятиям. Завод обошелся бы предположительно в 130 миллионов евро, из которых поддержка фонда справедливого перехода составила бы менее десяти процентов.