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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На Ратушной площади Нарвы впервые в истории установили рождественскую ель

Илья Смирнов
, журналист
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В многовековой истории Нарвы пока не найдено свидетельств о том, что на Ратушной площади когда-то ставили рождественскую ель. Есть основание полагать, что 22 ноября 2023 года это сделали впервые.

"Не найдено свидетельств, нет фотографий и нет публикаций в старых газетах о елке на Ратушной площади, так что можно предполагать, что это впервые", - подтвердил известный нарвский краевед и гид Александр Опенко.

Нарвская ратуша и прилегающая к ней Ратушная площадь прошли двухлетний курс основательного обновления, завершившийся весной нынешнего года. Теперь это место в сердце Старой Нарвы снова становится центром городской жизни, признаком чего и стала нынче рождественская ель.

Осенним и зимним штормам теперь предстоит испытать на прочность впервые использованное крепление ели в центре Ратушной площади.

Еще одну городскую ель накануне установили в более привычном месте - на Петровской площади Нарвы, то есть под окнами чиновников горуправы и рядом с  Нарвским погранпунктом.

Высота ели на Петровской площади Нарвы - приблизительно 15 метров, вторая же ель возвышается над Ратушной площадью приблизительно на 8 метров. Обе они были найдены и спилены по заказу Нарвской городской управы в Вийвиконна, что на административной территории Нарва-Йыэсуу. Все это удовольствие, включая установку, а потом демонтаж и утилизацию двух елей обходится нарвским налогоплательщикам в 28800 евро. Дополнительных расходов потребует украшение елей, которое скоро начнется. 

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Ключевые слова

Нарва
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