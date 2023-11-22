ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На Ратушной площади Нарвы впервые в истории установили рождественскую ель

"Не найдено свидетельств, нет фотографий и нет публикаций в старых газетах о елке на Ратушной площади, так что можно предполагать, что это впервые", - подтвердил известный нарвский краевед и гид Александр Опенко.

Нарвская ратуша и прилегающая к ней Ратушная площадь прошли двухлетний курс основательного обновления, завершившийся весной нынешнего года. Теперь это место в сердце Старой Нарвы снова становится центром городской жизни, признаком чего и стала нынче рождественская ель.

Осенним и зимним штормам теперь предстоит испытать на прочность впервые использованное крепление ели в центре Ратушной площади.

Еще одну городскую ель накануне установили в более привычном месте - на Петровской площади Нарвы, то есть под окнами чиновников горуправы и рядом с Нарвским погранпунктом.