ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На Ратушной площади Нарвы впервые в истории установили рождественскую ель

В многовековой истории Нарвы пока не найдено свидетельств о том, что на Ратушной площади когда-то ставили рождественскую ель. Есть основание полагать, что 22 ноября 2023 года это сделали впервые.
"Не найдено свидетельств, нет фотографий и нет публикаций в старых газетах о елке на Ратушной площади, так что можно предполагать, что это впервые", - подтвердил известный нарвский краевед и гид Александр Опенко.
Нарвская ратуша и прилегающая к ней Ратушная площадь прошли двухлетний курс основательного обновления, завершившийся весной нынешнего года. Теперь это место в сердце Старой Нарвы снова становится центром городской жизни, признаком чего и стала нынче рождественская ель.
Осенним и зимним штормам теперь предстоит испытать на прочность впервые использованное крепление ели в центре Ратушной площади.
Еще одну городскую ель накануне установили в более привычном месте - на Петровской площади Нарвы, то есть под окнами чиновников горуправы и рядом с Нарвским погранпунктом.
Высота ели на Петровской площади Нарвы - приблизительно 15 метров, вторая же ель возвышается над Ратушной площадью приблизительно на 8 метров. Обе они были найдены и спилены по заказу Нарвской городской управы в Вийвиконна, что на административной территории Нарва-Йыэсуу. Все это удовольствие, включая установку, а потом демонтаж и утилизацию двух елей обходится нарвским налогоплательщикам в 28800 евро. Дополнительных расходов потребует украшение елей, которое скоро начнется.