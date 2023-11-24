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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центральная власть хочет выводить из Ида-Вирумаа еще больше денег

Северное побережье
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Шахта "Эстония".
Шахта "Эстония". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Один из законов, который властный союз попытается на этой неделе принять в Рийгикогу одним пучком вместе с другими законами в ходе доверительного голосования, касается резкого повышения налогов на загрязнение. Это в свою очередь значит, что прежде всего от действующих в Ида-Вирумаа сланцевых предприятий государство надеется получить в год на 15-20 миллионов евро больше прежнего. Обратно в Ида-Вирумаа из этой суммы планируется направлять всего 2,7 миллиона евро.

Официальное обоснование на первый взгляд благое. Налоги на загрязнение не повышались восемь лет, загрязнитель должен платить все больше и больше.

На самом деле главной причиной является желание залатать бюджетные дыры с помощью сланцевых предприятий, деятельность которых правительство в то же время осудило в своей зеленой политике.

По сути это означает, что правительство желает выводить из Ида-Вирумаа еще больше денег, чем прежде. Если сланцевые предприятия, являющиеся одними из крупнейших работодателей в Ида-Вирумаа, должны будут платить больше налогов, чем раньше, то у них останется меньше денег как на повышение зарплат работников, так и на деятельность по развитию, в том числе на превращение технологии в более экологичную.

Налоги на загрязнение действительно не повышались восемь лет, но в то же время в десятки раз увеличились цены на квоты на загрязнение. Для предприятий это является все же большим дополнительным налоговым бременем.

Из сотен миллионов евро, выплачиваемых ежегодно ида-вирускими сланцевыми предприятиями государству для покупки квот, в уезд возвращалась лишь крошечная часть.

Такие повышения налогов в конце концов истощат крупнейших работодателей Ида-Вирумаа. Создание же взамен них чего-то нового, судя по практике ближайших лет или на примере рассказанной в сегодняшнем "Северном побережье" истории создания производства по переработке пластиковых отходов, является деятельностью, требующей гораздо больше трудов и времени.

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