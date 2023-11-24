ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центральная власть хочет выводить из Ида-Вирумаа еще больше денег

Официальное обоснование на первый взгляд благое. Налоги на загрязнение не повышались восемь лет, загрязнитель должен платить все больше и больше.

На самом деле главной причиной является желание залатать бюджетные дыры с помощью сланцевых предприятий, деятельность которых правительство в то же время осудило в своей зеленой политике.

По сути это означает, что правительство желает выводить из Ида-Вирумаа еще больше денег, чем прежде. Если сланцевые предприятия, являющиеся одними из крупнейших работодателей в Ида-Вирумаа, должны будут платить больше налогов, чем раньше, то у них останется меньше денег как на повышение зарплат работников, так и на деятельность по развитию, в том числе на превращение технологии в более экологичную.

Налоги на загрязнение действительно не повышались восемь лет, но в то же время в десятки раз увеличились цены на квоты на загрязнение. Для предприятий это является все же большим дополнительным налоговым бременем.

Из сотен миллионов евро, выплачиваемых ежегодно ида-вирускими сланцевыми предприятиями государству для покупки квот, в уезд возвращалась лишь крошечная часть.