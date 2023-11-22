ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ Приобретение контрафакта может иметь неприятные последствия для покупателя

С начала 2023 года по начало ноября эстонские таможенники обнаружили более 1500 товаров, изготовленных с нарушением прав интеллектуальной собственности. Контрафактные товары прибыли в Эстонию в основном из Китая, Гонконга, Сингапура, Египта и других третьих стран. Около 70% контрафактных товаров прибывает в Эстонию в виде почтовых или курьерских отправлений.

По словам специалиста по развитию Налогово-таможенного департамента Юлле Вийсак, контрафактный товар зачастую стоит значительно дешевле подлинного. Понятно, что качество низкое, а товарный знак на изделии может содержать орфографические ошибки.

- Наряду с нарушением права интеллектуальной собственности, контрафактная продукция может также представлять опасность для здоровья и безопасности потребителей, - напоминает Вийсак. - Например, игрушки могут содержать токсичный пластик или ювелирные изделия могут вызывать аллергические реакции.

По данным Налогово-таможенного департамента, все почтовые посылки, поступающие на территорию Европейского Союза, проходят таможенный контроль.

- При обнаружении контрафактного товара посылка задерживается и уничтожается, - говорит Виисак. - Заказчик товара в таком случае лишается как товара, так и, с большой долей вероятности, уплаченных денег, поскольку возврат денег от отправителя товара не гарантирован.

В Агентстве по окружающей среде говорят, что производство и транспортировка контрафактных товаров представляют тоже существенную нагрузку на окружающую среду. Эта продукция часто производятся в странах с низким экологическим стандартом, где пренебрегают практикой устойчивого производства.

- Любопытно, что и праздник шопинга "чёрная пятница", и Европейская неделя сокращения отходов выпали на одну и ту же неделю. Со стороны Агентства по окружающей среде мы хотим, чтобы люди сначала обдумали, действительно ли покупка необходима. Чем меньше люди потребляют и покупают новые вещи, тем меньше ресурсов уходит на производство и переработку отходов, - говорит директор Агентства по окружающей среде Таймар Ала.