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Официально запретили выходить на лед внутренних водоемов

Северное побережье
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Выход на тонкий осенний лед.
Выход на тонкий осенний лед. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Спасательный департамент сообщил, что с 23 ноября по всей Эстонии запрещено выходить на лед внутренних водоемов. Запрет нужен для того, чтобы предотвратить происшествия на воде и сохранить жизни людей.

Поскольку температура воздуха уже несколько дней подряд остается ниже нуля, на поверхности внутренних водоемов образовался первый лед, но он еще тонкий и поэтому опасен для жизни.

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала подчеркивает, что лед, образовавшийся в данный момент на водоемах, еще не сильно крепкий, и выходить на него крайне опасно. "В частности, просим следить за детьми, которым не терпится выбежать на первый лед. Уже в марте этого года три человека погибли на льду или поскользнувшись на скользком берегу", - сказал Виркала.

Он напомнил, что температура воды подо льдом всего на несколько градусов выше нуля. Взрослый человек может продержаться в такой холодной воде около десяти минут, ребенок - меньше. Поэтому важно, чтобы родители объяснили опасность первого льда даже самым маленьким членам семьи и проследили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не окрепнет.

- Безопаснее выходить на лед, когда он толщиной не менее десяти сантиметров. Но для этого нужно, чтобы морозы продержались несколько недель подряд, - добавил Виркала.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда, и если он достаточно толстый, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.

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