Люди из групп риска активно вакцинируются от гриппа

Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья, в этом году было закуплено 113000 доз вакцины. Для людей, не относящихся к группе риска, прививка от гриппа стоит 15-30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией. По информации Департамента лекарств, помимо бесплатной вакцины от гриппа, на этот вирусный сезон закуплено и 70000 доз платной вакцины от гриппа, а дополнительные партии вакцины прибудут в Эстонию в начале декабря.

Член правления Кассы здоровья Майви Парв подтвердила, что в защите от гриппа больше всего нуждаются группы риска - люди старше 60 лет, люди, живущие в учреждениях общего и специального социального обеспечения, дети до 7 лет, беременные женщины и несовершеннолетние, у которых повышен риск осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья.

- Мы рады констатировать, что жители Эстонии все больше заботятся о своем здоровье и активно занимаются профилактикой гриппа или предотвращают тяжелую форму заболеваемости, проходя вакцинацию от вируса гриппа. Здесь важно признать и вклад кабинетов вакцинации - центры семейной медицины, аптеки и медицинские учреждения проделали эффективную работу и заранее заказали вакцины от гриппа, - сказала Парв.

Согласно решению Кассы здоровья, с 21 ноября оказатели соответствующих услуг смогут вакцинировать платными вакцинами против гриппа и людей из групп риска. Все связанные с этим расходы покроет Касса здоровья, так что для вакцинирующегося человека из группы риска ничего не поменяется.