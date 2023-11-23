Люди из групп риска активно вакцинируются от гриппа

В октябре и ноябре более 90000 человек из группы риска получили бесплатную вакцину от гриппа, то есть использовано примерно 80% от общего запаса вакцины, закупленной Кассой здоровья. Кроме того, возможностью пройти платную вакцинацию воспользовались более 40000 человек, не входящих в группу риска.
Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья, в этом году было закуплено 113000 доз вакцины. Для людей, не относящихся к группе риска, прививка от гриппа стоит 15-30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией. По информации Департамента лекарств, помимо бесплатной вакцины от гриппа, на этот вирусный сезон закуплено и 70000 доз платной вакцины от гриппа, а дополнительные партии вакцины прибудут в Эстонию в начале декабря.
Член правления Кассы здоровья Майви Парв подтвердила, что в защите от гриппа больше всего нуждаются группы риска - люди старше 60 лет, люди, живущие в учреждениях общего и специального социального обеспечения, дети до 7 лет, беременные женщины и несовершеннолетние, у которых повышен риск осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья.
- Мы рады констатировать, что жители Эстонии все больше заботятся о своем здоровье и активно занимаются профилактикой гриппа или предотвращают тяжелую форму заболеваемости, проходя вакцинацию от вируса гриппа. Здесь важно признать и вклад кабинетов вакцинации - центры семейной медицины, аптеки и медицинские учреждения проделали эффективную работу и заранее заказали вакцины от гриппа, - сказала Парв.
Согласно решению Кассы здоровья, с 21 ноября оказатели соответствующих услуг смогут вакцинировать платными вакцинами против гриппа и людей из групп риска. Все связанные с этим расходы покроет Касса здоровья, так что для вакцинирующегося человека из группы риска ничего не поменяется.
Дополнительную информацию о вирусе гриппа можно найти на интернет-сайте www.vaktsineeri.ee/gripp
Подходящий кабинет вакцинации можно найти здесь: www.vaktsineeri.ee/lahen-vaktsineerima