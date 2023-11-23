Новая медаль ночного забега "Нарвская зима" стала знаком признания усилий участников и истории Нарвы

По сравнению с предыдущими годами, нынче старт забега состоится раньше, в 17.30. По словам главного организатора забега Марко Торма, это связано с тем, что, поскольку более половины участников родом из Харьюмаа, им хотелось выйти на старт пораньше, чтобы после забега было время подкрепиться в каком-нибудь нарвском заведении общепита и в тот же день добраться до дома. В плане атмосферы пробежки это ничего не меняет, потому что одинаково темно как в полшестого, так и в девять вечера.

В качестве положительной тенденции Марко Торм отмечает, что если в позапрошлом году участвовало почти сто нарвитян, то в прошлом году их было в три раза больше.

Нарвское предприятие Garage 11 выставит специальные денежные призы для всех участников в интересных костюмах, а также лучшим бегунам и бегуньям Нарвы.

На обеих входящих в программу забега дистанциях участников, присоединившихся в зимнее время к мероприятию активного движения и пересекших финишную черту, наградят красивой медалью. Автором медали 2023 года является руководитель Раквереского творческого центра - дизайнер Юле Кяэн-Торм.

Автор полюбившихся с годами отечественным бегунам и любителям активного движения медалей продолжила при создании медали Нарвского ночного забега взятое в 2021 году направление, делающее упор на твердость характера и стойкость участника, а также историю места проведения мероприятия. Все это выражено, отталкиваясь от мотива льва.