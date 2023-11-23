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Новая медаль ночного забега "Нарвская зима" стала знаком признания усилий участников и истории Нарвы

Põhjarannik
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Участники мероприятия "Нарвская зима 2023" получат на финише такую медаль.
Участники мероприятия "Нарвская зима 2023" получат на финише такую медаль. Фото: Jule Käen-Torm

Стартующий в Нарве в субботу, 2 декабря в 17.30 вот уже в третий раз Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 (Эстонский ночной забег - Нарвская зима) соберет в начале рождественского месяца в пограничном городе Евросоюза около тысячи участников со всей Эстонии и из-за рубежа.

По сравнению с предыдущими годами, нынче старт забега состоится раньше, в 17.30. По словам главного организатора забега Марко Торма, это связано с тем, что, поскольку более половины участников родом из Харьюмаа, им хотелось выйти на старт пораньше, чтобы после забега было время подкрепиться в каком-нибудь нарвском заведении общепита и в тот же день добраться до дома. В плане атмосферы пробежки это ничего не меняет, потому что одинаково темно как в полшестого, так и в девять вечера.

В качестве положительной тенденции Марко Торм отмечает, что если в позапрошлом году участвовало почти сто нарвитян, то в прошлом году их было в три раза больше.

Нарвское предприятие Garage 11 выставит специальные денежные призы для всех участников в интересных костюмах, а также лучшим бегунам и бегуньям Нарвы.

На обеих входящих в программу забега дистанциях участников, присоединившихся в зимнее время к мероприятию активного движения и пересекших финишную черту, наградят красивой медалью. Автором медали 2023 года является руководитель Раквереского творческого центра - дизайнер Юле Кяэн-Торм.

Автор полюбившихся с годами отечественным бегунам и любителям активного движения медалей продолжила при создании медали Нарвского ночного забега взятое в 2021 году направление, делающее упор на твердость характера и стойкость участника, а также историю места проведения мероприятия. Все это выражено, отталкиваясь от мотива льва.

- Нарва - это город Эстонии с теплыми людьми, достойный того, чтобы его открыть. Отмечая людей, вышедших подвигаться в зимнее время, я исходила из того, что каждый вставший с дивана - уже в какой-то степени герой. С сильной волей и крепким духом. Мотив нарвского льва многим известен из истории, а что еще могло бы лучше выразить сущность позитивных и мощных качеств зимнего бегуна, чем изображение этого царственного животного, - комментирует источники своего вдохновения художник Юле Кяэн-Торм.

В процессе выпуска медали команде ночного забега традиционно помогает ТОО "Medalimeister", а проведение популярного в Эстонии ночного забега в Нарве удалось благодаря вкладу Целевого учреждения интеграции, города Нарва, торгового центра Astri, магазинов Sportland и многих других спонсоров.

Eesti Ööjooks (Эстонский ночной забег) - это проводимое с 2011 года мероприятия для любителей активного движения, проходившее в Раквере, Таллинне в Ülemiste City и в Нарве. Формат зимнего ночного забега был придуман организатором - Раквереским марафонским клубом - в 2018 году к 100-летней годовщине Эстонской Республики. Тогда в этом мероприятии приняли участие более 3200 человек.

Narva talvisel ööjooksul finišeerijad ei hoia enamasti oma positiivseid emotsioone vaka all.
Narva talvisel ööjooksul finišeerijad ei hoia enamasti oma positiivseid emotsioone vaka all. Фото: ANNA MARKOVA / "NARVA TALV"

Эстонский ночной забег "Нарвская зима"

* 2 декабря в Нарве

* Старт и финиш - около "Astri keskus" (Таллиннское шоссе, 41)

* Дистанции: 5 км и 10 км

* Трасса проходит по центру Нарвы

* Старт: в 17.30 (выдача стартовых материалов заканчивается в 16.30)

* Каждый участник получит уникальную медаль и от спонсоров - подарочный пакет с продукцией партнеров

* Регистрация и дополнительная информация: www.ööjooks.ee

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