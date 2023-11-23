Правительство не закроет границу с Россией без более весомого повода

По словам премьер-министра Каи Каллас, речь идет о гибридной атаке со стороны России, и если положение с наплывом мигрантов усугубится, то границы будут закрыты. Но пока ситуация стабильная и находится под полным контролем.

"Мы готовы закрыть границу, но мы не будем этого делать просто так - Эстония не настолько слаба, что мы не сможем разобраться с несколькими десятками мигрантов у себя на границе. Если закрыть границу сейчас, то это будет непропорциональной мерой. И мы скорее покажем нашу слабость своим врагам, покажем нашу неуверенность своим партнерам, и кроме того, можем вселить страх в наше общество. Что и является одной из целей россиян при дирижировании этой гибридной атакой", - прокомментировал Ляэнеметс.