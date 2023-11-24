СТАТИСТИКА ⟩ Ида-Вирумаа - лидер Эстонии по росту зарплат

Средняя по Эстонии месячная брутто-зарплата подросла в третьем квартале текущего года до 1812 евро. В общереспубликанской картине ощутимый статистический рост дали, среди прочих, сфера образования и уезд Ида-Вирумаа.
По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1812 евро, что на 10,4% выше, чем в это же время в прошлом году. Самой высокой она была в Харьюском (2040 евро) и Тартуском уездах (1790 евро), а самой низкой - в Валгаском (1336 евро) и Саареском (1393 евро) уездах.
Более всего выросли зарплаты в сравнении с 2022 годом в Ида-Вируском (11,8%) и Валгаском (11,5%) уездах.
Аналитик департамента Лийна Куусик пояснила, что сильнее всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере образования (18,2%), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (14,95).
Наиболее высокой средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2023 года была в сферах информации и связи (3222 евро), финансовой и страховой деятельности (2813 евро) и в энергетике (2376 евро). Самой низкой она оставалась в сфере услуг по проживанию и питанию (1197 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1202 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1265 евро).
Медианная зарплата, то есть показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в третьем квартале 2023 года по Эстонии составила 1500 евро. Наиболее высокой она была в сферах информации и связи (2728 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2353 евро). Самой низкой медианная зарплата была в сфере операций с недвижимостью (893 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (962 евро).