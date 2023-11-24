СТАТИСТИКА ⟩ Ида-Вирумаа - лидер Эстонии по росту зарплат

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1812 евро, что на 10,4% выше, чем в это же время в прошлом году. Самой высокой она была в Харьюском (2040 евро) и Тартуском уездах (1790 евро), а самой низкой - в Валгаском (1336 евро) и Саареском (1393 евро) уездах.

Более всего выросли зарплаты в сравнении с 2022 годом в Ида-Вируском (11,8%) и Валгаском (11,5%) уездах.

Фото: Statistikaamet

Аналитик департамента Лийна Куусик пояснила, что сильнее всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере образования (18,2%), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (14,95).

Наиболее высокой средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2023 года была в сферах информации и связи (3222 евро), финансовой и страховой деятельности (2813 евро) и в энергетике (2376 евро). Самой низкой она оставалась в сфере услуг по проживанию и питанию (1197 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1202 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1265 евро).

Фото: Statistikaamet