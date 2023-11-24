Положение с размерами пенсий в Эстонии оставляет желать лучшего

Положение пенсионеров в Эстонии далеко не самое хорошее, как пишет Rus.ERR со ссылкой на Swedbank, так что многие люди после выхода на пенсию могут оказаться в относительной бедности.
Если базовая и накопительная пенсии позволяют пенсионеру получить доход, близкий к доходу до выхода на пенсию, то можно считать, что цель достигнута.
Об этом можно судить по глобальному пенсионному индексу Mercer Pension Index, который дает адекватное представление о состоянии пенсионных систем 43 стран и применяется с 2009 года. Он сравнивает адекватность, устойчивость и надежность пенсионных систем. Несмотря на то, что Эстония занимает 13-е место в этом индексе, наша пенсионная система все же не так сильна по сравнению с другими, отмечает Swedbank.
Пенсионная система Эстонии характеризуется тем, что чистый доход при выходе на пенсию довольно низкий по сравнению с доходом, который был до выхода на пенсию и составляет, по данным Европейской комиссии, всего 37%.
Нормальной пенсией принято считать сумму, которая составляет 60%-70% от прежнего дохода. Для многих людей старше 65 лет пенсия ниже этого уровня означает относительную бедность. В Эстонии 41% пенсионеров живут в относительной бедности. Согласно расчетам, основанным на индексе Mercer, пенсионная система Эстонии занимает 13-е место из 44 стран. Это означает, что наша пенсионная система в целом соответствует своему назначению, но, с другой стороны, у нее есть ряд проблем.
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