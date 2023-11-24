Положение с размерами пенсий в Эстонии оставляет желать лучшего

Если базовая и накопительная пенсии позволяют пенсионеру получить доход, близкий к доходу до выхода на пенсию, то можно считать, что цель достигнута.

Об этом можно судить по глобальному пенсионному индексу Mercer Pension Index, который дает адекватное представление о состоянии пенсионных систем 43 стран и применяется с 2009 года. Он сравнивает адекватность, устойчивость и надежность пенсионных систем. Несмотря на то, что Эстония занимает 13-е место в этом индексе, наша пенсионная система все же не так сильна по сравнению с другими, отмечает Swedbank.

Пенсионная система Эстонии характеризуется тем, что чистый доход при выходе на пенсию довольно низкий по сравнению с доходом, который был до выхода на пенсию и составляет, по данным Европейской комиссии, всего 37%.