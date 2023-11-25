ОПРОС ⟩ Какой подарок к Рождеству или Новому году вас бы порадовал?

Фото: Peeter Lilleväli Александр ЧИРУХИН, работник порта: - Не знаю, но мой ответ будет альтруистически глобальным: чтобы эти дни были спокойными, праздники прошли с хорошим настроением. Порадовало бы больше всего какое-то известие, которое внесет в нашу общую жизнь хоть немного стабильности.

Фото: Peeter Lilleväli Эдуард БОГЕНС, профсоюзный работник: - Все материальное не важно, важны теплота в отношениях, уют в доме и радость встреч с близкими. Больше всего меня бы порадовали хорошие новости от детей. Этого всегда жду.

Фото: Peeter Lilleväli Марина ЛУКЬЯНОВА, член правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков: - Застали врасплох, трудно ответить сразу на такой вопрос. Конкретных желаний - что получить в подарок, у меня лично нет. Главное, чтобы мы все могли работать, получать нормальную зарплату, которая позволила бы купить себе то, что хочется. Здоровье тоже важно - значит что-то для его поддержки. Подарок - это прежде всего внимание, поэтому неважно, что в нем будет.

Фото: Peeter Lilleväli Марина СВЕТЛОВА, медицинский работник: - Самый большой подарок - ужин с мужем. Работа посменная, поэтому нам не каждый раз удается быть в праздничный вечер вместе. Сюрпризы друг другу тоже иногда делаем, но какой же это будет сюрприз, если о нем вслух сказать?