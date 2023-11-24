СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники "наказали" идавирусцев на десятки тысяч евро

22 ноября мужчине, живущему в Йыхви, позвонил преступник, представившийся полицейским, и во время разговора убедил мужчину предоставить доступ к своему компьютеру.
В результате с использованием счета мужчины были совершены операции на сумму 7400 евро.
В полицию обратилась жительница Кохтла-Ярве, которой некоторое время назад позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка. Под руководством мошенника женщина установила программу, обеспечивающую удаленный доступ к своему компьютеру, а позже обнаружила, что с ее банковского счета были осуществлены переводы и карточные платежи на сумму 18000 евро.
22 ноября в полицию обратилась женщина, которой неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка "SEB". В ходе разговора по требованию предполагаемых сотрудников банка женщина несколько раз вводила в компьютер пароли ИД-карты. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета пропали 10000 евро.
По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.
Мужчина пострадал во время ссоры
20 ноября на улице Раквере в Нарве между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой получил повреждения 37-летний мужчина. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
В банке обнаружили фальшивые деньги
В конце октября в офисе банка в Йыхви была обнаружена фальшивая банкнота номиналом 50 евро. Ее отправили на экспертизу.
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