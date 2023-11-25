Пятый "KinoFF" ⟩ Фестивальное кино посмотрели более двух тысяч зрителей

Самый восточный европейский кинофестиваль "KinoFF", проходивший в Ида-Вирумаа под эгидой таллиннского фестиваля "Темные ночи" (PÖFF), подвел итоги: 37 полнометражных и короткометражных фильмов широкого спектра жанров и стилей посмотрели более 2000 зрителей, 200 юных кинолюбителей прикоснулись к тайнам киноискусства, создав 25 кинолент.
В течение двух недель "KinoFF" предлагал зрителям фильмы, интересные встречи с творческими личностями и мастер-классы для подрастающего поколения. На большом экране можно было посмотреть 37 разножанровых кинолент полного и короткого метра, часть из которых были премьерными. Все фильмы были связаны главной темой - любовь во всех ее проявлениях: между людьми, детьми и родителями, к природе, дому, своей стране.
Самым популярным событием стало открытие кинофестиваля - по красной дорожке, расстеленной у входа в нарвский концертный дом "Женева", прошли более 600 зрителей, чтобы посмотреть новый документальный фильм "Мосты в Ливерпуль" (2023), встретиться с главной героиней Аликой Миловой и режиссером Михаилом Вальтфогелем.
Все остальные показы, проходившие в течение двух недель в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве, также не остались без публики.
- Хотим выразить благодарность всем режиссерам, актерам, партнерам, спонсорам и зрителям за активное участие и вклад в развитие не только фестиваля, но и всей киноиндустрии в самом восточном регионе страны, - сказала генеральный продюсер "KinoFF" Яна Будковская.
Фестиваль развивает новые технологии - впервые зрителям были предложены аудиопереводы некоторых фильмов, созданные искусственным интеллектом, что, по словам организаторов, зрители оценили положительно.
Около 200 человек приняли участие в создании 25 короткометражных фильмов проекта "ShootShorts", проходившего во всех трех городах. Участники прошли обучение через вебинары от профессионалов киноиндустрии, разрабатывали свои идеи с менторами, занимались съемкой и монтажом фильмов, которые участвовали в конкурсе. Ребята старались затрагивать важные темы - любви, смерти, дружбы и будущего.
Профессиональное жюри в составе режиссеров Марины Хирв и Александра Шадрина, звукорежиссера Дмитрия Наталевича, журналиста Михаила Комашко и актрисы Татьяны Маневской отобрало три лучшие киноленты. Победителем конкурса стал анимационный фильм Игоря Витторфа "Свой цвет" о школьнике, находящем свое место в мире благодаря встрече с музыкантами в метро. Второй приз достался фильму "Verse" Владислава Попченко, созданному с использованием искусственного интеллекта и повествующему о противостоянии хакеров и корпораций в виртуальном мире. Третье место занял анимационный фильм "Техчеловечность" Маарики Росенстейн, рассказывающий о молодом человеке, сталкивающемся с вызовами цифрового мира.
Показ лучших конкурсных фильмов проходил в кинотеатре "Apollo Kino Narva", где они демонстрировались наравне с профессиональными работами в программе "Время поиска и экспериментов".
- Хотя кинофестиваль завершился, его влияние продолжит распространяться, - не сомневается менеджер по коммуникациям "KinoFF" Оксана Новенкова. - Благодарим всех, кто принимал участие, и обещаем вернуться. "KinoFF" - это не только платформа для просмотра кинолент, но и пространство для диалога и обмена идеями между профессионалами и зрителями. С нетерпением будем ждать встречи в 2024 году, постараемся снова поразить зрителей подборкой качественных фильмов, грандиозными церемониями и жаркими дискуссиями.