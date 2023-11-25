Пятый "KinoFF" ⟩ Фестивальное кино посмотрели более двух тысяч зрителей

В течение двух недель "KinoFF" предлагал зрителям фильмы, интересные встречи с творческими личностями и мастер-классы для подрастающего поколения. На большом экране можно было посмотреть 37 разножанровых кинолент полного и короткого метра, часть из которых были премьерными. Все фильмы были связаны главной темой - любовь во всех ее проявлениях: между людьми, детьми и родителями, к природе, дому, своей стране.

Самым популярным событием стало открытие кинофестиваля - по красной дорожке, расстеленной у входа в нарвский концертный дом "Женева", прошли более 600 зрителей, чтобы посмотреть новый документальный фильм "Мосты в Ливерпуль" (2023), встретиться с главной героиней Аликой Миловой и режиссером Михаилом Вальтфогелем.

Все остальные показы, проходившие в течение двух недель в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве, также не остались без публики.

- Хотим выразить благодарность всем режиссерам, актерам, партнерам, спонсорам и зрителям за активное участие и вклад в развитие не только фестиваля, но и всей киноиндустрии в самом восточном регионе страны, - сказала генеральный продюсер "KinoFF" Яна Будковская.

Фестиваль развивает новые технологии - впервые зрителям были предложены аудиопереводы некоторых фильмов, созданные искусственным интеллектом, что, по словам организаторов, зрители оценили положительно.