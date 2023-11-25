Марью Лауристин: Патриоты Эстонии есть как среди граждан России, так и среди русскоязычных граждан Эстонии

По словам Марью Лауристин, это совершенно нормально, когда люди думают по-разному, однако в нынешней ситуации государство должно проявить твердость, если кто-то выходит в общественное пространство с лозунгами, раскалывающими общество.

Известнейший эстонский социолог, профессор Тартуского университета Марью Лауристин говорит в интервью "Северному побережью", что в Эстонии бытует несколько связанных с интеграцией мифов, как, например, тот, что проживающие здесь граждане России нелояльны к Эстонии или что с переходом на эстоноязычное образование русскоязычные дети могут отдалиться от своих родителей. По ее словам, чтобы справиться с этими страхами и разрушить мифы, надо говорить о них.