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Марью Лауристин: Патриоты Эстонии есть как среди граждан России, так и среди русскоязычных граждан Эстонии

Исследования разрушают мифы о здешних эстонцах и русских
Эрик Калда
, журналист
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По словам Марью Лауристин, это совершенно нормально, когда люди думают по-разному, однако в нынешней ситуации государство должно проявить твердость, если кто-то выходит в общественное пространство с лозунгами, раскалывающими общество.
По словам Марью Лауристин, это совершенно нормально, когда люди думают по-разному, однако в нынешней ситуации государство должно проявить твердость, если кто-то выходит в общественное пространство с лозунгами, раскалывающими общество. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Известнейший эстонский социолог, профессор Тартуского университета Марью Лауристин говорит в интервью "Северному побережью", что в Эстонии бытует несколько связанных с интеграцией мифов, как, например, тот, что проживающие здесь граждане России нелояльны к Эстонии или что с переходом на эстоноязычное образование русскоязычные дети могут отдалиться от своих родителей. По ее словам, чтобы справиться с этими страхами и разрушить мифы, надо говорить о них.

Марью Лауристин

  • Социолог и политик Марью Лауристин родилась 7 апреля 1940 года в Таллинне.
  • В 1962-1966 годах была редактором на "Eesti Raadio".
  • В 1970-2021 годах работала в Тартуском университете: в 1970-1972 годах была заведующей университетской лабораторией социологии, затем преподавателем журналистики.
  • Публиковала результаты исследований в области массовой информации и культурной социологии.
  • В 1992-1994 годах являлась министром социальных дел Эстонии и членом Рийгикогу.
  • В 2014 году на выборах в Европарламент баллотировалась по списку социал-демократов и, набрав 26871 голос, была выбрана в Европарламент.
  • На сегодня от политики отошла, однако активно занимается научной работой.

Источник: "Vikipeedia" и эстонские СМИ

- Проведенный вами недавно опрос среди учителей и родителей учеников показывает, что все же имеется много страхов в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

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