Марью Лауристин: Патриоты Эстонии есть как среди граждан России, так и среди русскоязычных граждан Эстонии

Известнейший эстонский социолог, профессор Тартуского университета Марью Лауристин говорит в интервью "Северному побережью", что в Эстонии бытует несколько связанных с интеграцией мифов, как, например, тот, что проживающие здесь граждане России нелояльны к Эстонии или что с переходом на эстоноязычное образование русскоязычные дети могут отдалиться от своих родителей. По ее словам, чтобы справиться с этими страхами и разрушить мифы, надо говорить о них.
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Марью Лауристин
- Социолог и политик Марью Лауристин родилась 7 апреля 1940 года в Таллинне.
- В 1962-1966 годах была редактором на "Eesti Raadio".
- В 1970-2021 годах работала в Тартуском университете: в 1970-1972 годах была заведующей университетской лабораторией социологии, затем преподавателем журналистики.
- Публиковала результаты исследований в области массовой информации и культурной социологии.
- В 1992-1994 годах являлась министром социальных дел Эстонии и членом Рийгикогу.
- В 2014 году на выборах в Европарламент баллотировалась по списку социал-демократов и, набрав 26871 голос, была выбрана в Европарламент.
- На сегодня от политики отошла, однако активно занимается научной работой.