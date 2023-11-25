Ирья Лутсар: Как защитить себя в сезон вирусов?

Зимой люди проводят больше времени в помещениях с закрытыми окнами, так что с большей вероятностью дышат тем же воздухом, что больные гриппом, и заражаются вирусом. Зимой дни короче и нехватка солнечного света понижает уровень витамина D и мелатонина, что ослабляет нашу иммунную систему и уменьшает ее способность бороться с вирусами. Кроме того, прохладная погода увеличивает восприимчивость слизистых оболочек к вирусам. Вирус гриппа лучше выживает в более холодном и сухом климате и поэтому может заразить больше людей.

Как избежать сезонных вирусных заболеваний? Для этого есть шесть основных, посильных для каждого рекомендаций.

Избегайте близкого контакта с больными людьми. Если вы заболели, соблюдайте дистанцию с другими, чтобы уберечь их от заражения. Если есть возможность, не идите, заболев, на работу, в школу или по делам, это поможет предотвратить распространение вашей болезни на других людей.

Кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос салфеткой, это препятствует заражению окружающих, ведь вирусы из дыхательных путей распространяются главным образом капельным путем, когда заболевший кашляет, чихает или разговаривает.

Частое мытье рук помогает защититься от микробов. Если под рукой нет мыла и воды, используйте спиртосодержащие средства для дезинфекции рук. Микробы могут распространяться, если человек коснется чего-то загрязненного микробами, а затем потрогает свои глаза, нос или рот.