Ирья Лутсар: Как защитить себя в сезон вирусов?

Почему передающиеся через дыхательные пути заболевания распространяются именно осенью? Распространению вирусов содействуют три главные причины.
Зимой люди проводят больше времени в помещениях с закрытыми окнами, так что с большей вероятностью дышат тем же воздухом, что больные гриппом, и заражаются вирусом. Зимой дни короче и нехватка солнечного света понижает уровень витамина D и мелатонина, что ослабляет нашу иммунную систему и уменьшает ее способность бороться с вирусами. Кроме того, прохладная погода увеличивает восприимчивость слизистых оболочек к вирусам. Вирус гриппа лучше выживает в более холодном и сухом климате и поэтому может заразить больше людей.
Как избежать сезонных вирусных заболеваний? Для этого есть шесть основных, посильных для каждого рекомендаций.
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Если вы заболели, соблюдайте дистанцию с другими, чтобы уберечь их от заражения. Если есть возможность, не идите, заболев, на работу, в школу или по делам, это поможет предотвратить распространение вашей болезни на других людей.
Кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос салфеткой, это препятствует заражению окружающих, ведь вирусы из дыхательных путей распространяются главным образом капельным путем, когда заболевший кашляет, чихает или разговаривает.
Частое мытье рук помогает защититься от микробов. Если под рукой нет мыла и воды, используйте спиртосодержащие средства для дезинфекции рук. Микробы могут распространяться, если человек коснется чего-то загрязненного микробами, а затем потрогает свои глаза, нос или рот.
Спите достаточно, будьте физически активными, боритесь со стрессами, пейте много жидкости и ешьте здоровую пищу. Стресс и страх перед вирусами только способствует заболеванию.
Носить ли маску? Да, в период, когда вирус очень широко распространен (сейчас не то время), когда находитесь в многолюдном месте, где может быть много зараженных, например, в кинозале, общественном транспорте или в каком-нибудь маленьком магазине, где вместе находится много людей, маска может помочь против распространения капельных инфекций.
Делать ли прививку от гриппа? Я советую обязательно сделать ее - самую надежную защиту дает вакцинация до пика заболеваемости (с октября по декабрь). Иммунитет формируется в течение двух недель после прививки. Вакцинируют, например, в центрах семейных врачей и кабинетах вакцинации.
Вакцинироваться ли от коронавируса? Короткий ответ таков, что прививаться должны пожилые люди и люди, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания. Поскольку вакцинация не исключает заражения коронавирусом, а молодые люди болеют не тяжело, то здоровым молодым людям прививка от коронавируса не требуется. Это не касается молодых людей, входящих в группу риска.
"Стресс и страх перед вирусами только способствуют заболеванию".
Ирья Лутсар, вирусолог, член Рийгикогу, "Eesti 200"
Когда обращаться к врачу? К семейному врачу надо обратиться, если вы желаете вакцинироваться или заболевание настолько тяжелое, что вы, например, не можете выйти на работу и вам нужен больничный лист. К врачу стоит обратиться также, если вирусное заболевание протекает настолько тяжело, что состояние здоровья не улучшается или даже ухудшается. В последнем случае надо вызвать скорую помощь.
Хотя у молодежи заболевание COVID-19 проходит большей частью легко, это не значит, что не бывает исключений. Ухудшение происходит резко, и человеку может потребоваться медицинская помощь. Совет, как облегчить симптомы заболевания, могут прекрасно дать также семейные медсестры и провизоры.
Когда возникает популяционный иммунитет? С коронавирусом большинство населения сталкивалось, так что какой-то иммунитет у него сформировался. Однако человек не в состоянии все же выработать пожизненный иммунитет против коронавируса или вирусов гриппа. Поэтому такой коллективный иммунитет, какой мы наблюдаем, например, в случае кори, в отношении коронавируса не возникает.
Но все же распространение вируса уменьшается, если большинство людей обладают иммунитетом либо потому, что у них иммунитет не ослаб, либо потому, что их иммунитет обновился в результате вакцинации или перенесенного заболевания. В случае как гриппа, так и коронавируса у 90% людей должен выработаться иммунитет, чтобы распространение вируса уменьшилось.