ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис

На этой неделе в четверг и пятницу президент Алар Карис посетил актуальные в настоящее время локации в Ида-Вирумаа.
Съездил на границу, чтобы узнать, какова ситуация с предполагаемой миграционной атакой из России, посетил несколько школ в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве, а также изучил получивший известность на всю Эстонию завод масел в Аувере, строительство которого было остановлено решением Государственного суда и который в настоящее время вместо производства масла приносит убытки в сотни тысяч евро. В Кохтла-Ярве Карис стал к тому же свидетелем забавного случая, как председатель горсобрания Эдуард Одинец, который часом ранее вместе с девятью другими членами горсобрания вынес вотум недоверия городскому управлению во главе с Вирве Линдер, похвалился главе государства, как за год пребывания Линдер на посту мэра значительно улучшилась репутация Кохтла-Ярве, из-за чего город стали чаще посещать высокопоставленные гости, да и вообще она была одним из лучших мэров.
Этот визит показал, что глава государства следит за жизнью Ида-Вирумаа и хочет своими глазами видеть важные регионы уезда. То же самое можно порекомендовать и иным членам правительства, которые иногда высказывались о здешних проблемах так, что становилось неловко.