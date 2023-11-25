ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис

Съездил на границу, чтобы узнать, какова ситуация с предполагаемой миграционной атакой из России, посетил несколько школ в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве, а также изучил получивший известность на всю Эстонию завод масел в Аувере, строительство которого было остановлено решением Государственного суда и который в настоящее время вместо производства масла приносит убытки в сотни тысяч евро. В Кохтла-Ярве Карис стал к тому же свидетелем забавного случая, как председатель горсобрания Эдуард Одинец, который часом ранее вместе с девятью другими членами горсобрания вынес вотум недоверия городскому управлению во главе с Вирве Линдер, похвалился главе государства, как за год пребывания Линдер на посту мэра значительно улучшилась репутация Кохтла-Ярве, из-за чего город стали чаще посещать высокопоставленные гости, да и вообще она была одним из лучших мэров.