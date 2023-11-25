Силламяэское горуправление намерено продать здание с длинной историей

Специалист по городскому имуществу Александр Пахомов рассказал, что до начала 90-х годов прошлого века здесь был детский сад, который закрылся первым в приморском городе, потому что строились новые детсады, а детей не прибавлялось. Долго просторное здание не пустовало - до 2018 года его арендовала у города фирма, занимающаяся швейным производством.

Вице-мэр Алексей Степанов добавил, что какое-то время здесь также базировались частные специалисты, занимавшиеся научной деятельностью. В 2018 году договор с арендаторами был прекращен из-за накопившихся долгов - бизнес не пошел. С тех пор, почти пять лет, здание пустует. А что происходит с закрытыми объектами, известно - они разрушаются или подвергаются вандализму.