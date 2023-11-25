Силламяэское горуправление намерено продать здание с длинной историей

Городское управление Силламяэ объявило об открытом письменном аукционе по продаже застроенной недвижимости по адресу: Силламяэ, ул. Каяка, 17. Двухэтажное здание бывшего детсада ищет нового владельца.
Специалист по городскому имуществу Александр Пахомов рассказал, что до начала 90-х годов прошлого века здесь был детский сад, который закрылся первым в приморском городе, потому что строились новые детсады, а детей не прибавлялось. Долго просторное здание не пустовало - до 2018 года его арендовала у города фирма, занимающаяся швейным производством.