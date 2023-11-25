Второкурсник художественного отделения Таллиннского университета Егор Григорьев в среду открыл в галерее "Ruut" Кохтла-Ярвеской школы искусств свою первую персональную выставку. Выбор места для дебюта не случаен: три года назад он закончил эту школу по интересам и продолжил путь в искусство, решив превратить свое хобби в профессию.

Вечер среды в Кохтла-Ярвеской школе искусств стал праздником не только для виновника торжества, но и для учителей: нечасто приходят выпускники, чтобы не просто пообщаться, а рассказать о том, что искусство для них стало профессией, и устроить в стенах альма-матер первую в своей жизни персональную выставку. Егор принес несколько десятков картин, созданных во время учебы в школе искусств и университете, эта подборка помогает проследить творческий путь начинающего художника.

- Новые картины без слов говорят о том, что он идет семимильными шагами, - оценила экспозицию бывшего ученика Ольга Жаркова. - Техника и мастерство растут, полет фантазии продолжается. Вижу, что это уже вполне сложившийся художник. С Егором было интересно работать все пять лет, которые он у нас учился, даю задание - у него всегда найдется своя идея. Заканчивают школу много учеников, но единицы идут дальше и редко кто становится профессиональным художником. Для нас, учителей, это всегда большая гордость. 

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