Второкурсник художественного отделения Таллиннского университета Егор Григорьев в среду открыл в галерее "Ruut" Кохтла-Ярвеской школы искусств свою первую персональную выставку. Выбор места для дебюта не случаен: три года назад он закончил эту школу по интересам и продолжил путь в искусство, решив превратить свое хобби в профессию.

Вечер среды в Кохтла-Ярвеской школе искусств стал праздником не только для виновника торжества, но и для учителей: нечасто приходят выпускники, чтобы не просто пообщаться, а рассказать о том, что искусство для них стало профессией, и устроить в стенах альма-матер первую в своей жизни персональную выставку. Егор принес несколько десятков картин, созданных во время учебы в школе искусств и университете, эта подборка помогает проследить творческий путь начинающего художника.