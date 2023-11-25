Президент Алар Карис сказал в своей речи, открывая в пятницу в Йыхвиском концертном доме конференцию на тему развития образовательной сети "HaridusLood", что самое плохое - это нерешительность. "Вслед за тем почти так же плохо, когда принимают решения в спешке, не продумав и не обсудив их, - отметил глава государства. - Если же образование будет хромать, то вскоре это распространится и на все наше государство".
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Президент Карис: при изменении образовательной сети надо рассматривать каждую школу по отдельности
По словам главы государства, ясно, что решения относительно школьной сети необходимы. "Мы не смогли адаптировать ее в такт с изменениями в обществе. В результате школьная сеть больше не служит интересам детей, самоуправлений и государства наилучшим образом. Мы считаем учеников, считаем учителей, считаем деньги - и вычисления уже не дают разумных результатов", - сказал президент Карис. По его словам, в наказание за бездеятельность нас ждут разбалансированная система образования и углубление кризисов.