Президент Карис: при изменении образовательной сети надо рассматривать каждую школу по отдельности

Президент Алар Карис сказал в своей речи, открывая в пятницу в Йыхвиском концертном доме конференцию на тему развития образовательной сети "HaridusLood", что самое плохое - это нерешительность. "Вслед за тем почти так же плохо, когда принимают решения в спешке, не продумав и не обсудив их, - отметил глава государства. - Если же образование будет хромать, то вскоре это распространится и на все наше государство".