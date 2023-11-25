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Вместо Вирве Линдер мэром Кохтла-Ярве станет, очевидно, Хенри Казело

Эрик Гамзеев
, журналист
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На состоявшихся год назад выборах мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер получила больше голосов, чем Хенри Казело, и была выбрана. В предстоящий вторник горсобрание с большой долей вероятности отстранит горуправление Линдер и выберет новым мэром Казело.
На состоявшихся год назад выборах мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер получила больше голосов, чем Хенри Казело, и была выбрана. В предстоящий вторник горсобрание с большой долей вероятности отстранит горуправление Линдер и выберет новым мэром Казело. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник властный союз Кохтла-Ярвеского горсобрания с большой вероятностью отстранит от должности горуправление меньшинства Вирве Линдер и выберет новым мэром социал-демократа Хенри Казело.

Инициировавшие отстранение от должности горуправления Вирве Линдер руководитель фракции соцдемов, председатель горсобрания Эдуард Одинец и руководитель центристской фракции Сергей Лопин отметили, что не будут давать комментарии до намеченного на вторник внеочередного заседания горсобрания. "Если выражение недоверия пройдет, то сразу будут предложены кандидат в мэры и кандидаты в вице-мэры. Мы все это сделаем во вторник", - сказали они.

Казело ко вторнику явится на место

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