Вместо Вирве Линдер мэром Кохтла-Ярве станет, очевидно, Хенри Казело

Инициировавшие отстранение от должности горуправления Вирве Линдер руководитель фракции соцдемов, председатель горсобрания Эдуард Одинец и руководитель центристской фракции Сергей Лопин отметили, что не будут давать комментарии до намеченного на вторник внеочередного заседания горсобрания. "Если выражение недоверия пройдет, то сразу будут предложены кандидат в мэры и кандидаты в вице-мэры. Мы все это сделаем во вторник", - сказали они.