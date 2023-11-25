ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Горуправа Кохтла-Ярве как тренировочная площадка

Тем лицемернее звучат обвинения, указанные инициаторами вотума недоверия. Первая попытка отстранить Линдер от должности была предпринята уже в марте. И бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте, относительно персоны которого в должности нового мэра уже договорились, образно говоря, нагладил костюм по этому поводу. Но тогда голоса просто не сошлись. Позже, когда в лагерь "недоверчивых" были приняты новые члены, требовалось время, чтобы договориться, кому какое место достанется.

В происходящем, вообще-то, нет ничего необычного. В политике по-прежнему идет борьба за власть, и на вершине окажется тот, кто сможет собрать достаточное количество союзников.

Но при любом перевороте все равно уместно задаться вопросом, что и как улучшит жизнь местных людей. К сожалению, лидер фракции центристов Сергей Лопин не смог дать вразумительного ответа на этот простой вопрос. У Лопина имелись проблемы уже с зачитыванием короткого заявления о выражении недоверия, так что подоходный налог и земельный налог перепутались, и в то же время он обвинял горуправление в ошибочных проектах.

Плохо в этой смене власти то, что если горуправление Линдер за первые девять месяцев более-менее освоило работу городского управления, то теперь его выгоняют и заменяют новым, которому тоже предстоят сначала репетиции и тренировки. И опять же все это ничего, если только рельсы и нравы старой формы правления не будут вновь вынесены из подвала серого дома и колесо времени не повернется вспять.