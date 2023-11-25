Выставлен на продажу автомобиль четырех нарвских мэров

Нарвский департамент городского хозяйства выставил на онлайн-торги полноприводный серо-зеленый седан "Škoda Superb" с автоматической коробкой передач, пока еще принадлежащий Нарвской городской управе. Он был приобретен в 2016 году для мэра Нарвы, коим был тогда Тармо Таммисте. Таммисте иногда возил служебный водитель, а порой мэр сам садился за руль.

Эта же "Шкода" после снятия Тармо Таммисте с поста возила в разные годы следующих мэров - Алексея Евграфова, Катри Райк и Антса Лийметса. Нынешний мэр Яан Тоотс въехал в Нарву на собственном шикарном "Мерседесе", а по рабочим делам его возит скромный "Рено", принадлежащий городской управе.

Согласно последней на данный момент декларации экономических интересов, представленной в апреле 2023 года, у мэра, политика и предпринимателя Яана Тоотса в собственности четыре седана "Mercedes-Benz" 2001-2016 годов выпуска.

Сейчас возглавляемая Тоотсом Нарвская горуправа готовится приобрести новый автомобиль, а старую дизельную "Škoda Superb" с почти 190000 километров на одометре выставила на онлайн-торги. Ее текущая цена - 14000 евро, срок завершения аукциона - 14 декабря.

У этого автомобиля в послужной истории значится одно с относительно небольшим ущербом ДТП в октябре 2022 года. Водитель нарвской мэрии тогда не был виновной стороной.