Выставлен на продажу автомобиль четырех нарвских мэров

Автомобиль "Škoda Superb" успел покатать четырех мэров Нарвы и попасть в одно ДТП, а теперь он выставлен на аукцион.
Нарвский департамент городского хозяйства выставил на онлайн-торги полноприводный серо-зеленый седан "Škoda Superb" с автоматической коробкой передач, пока еще принадлежащий Нарвской городской управе. Он был приобретен в 2016 году для мэра Нарвы, коим был тогда Тармо Таммисте. Таммисте иногда возил служебный водитель, а порой мэр сам садился за руль.
Эта же "Шкода" после снятия Тармо Таммисте с поста возила в разные годы следующих мэров - Алексея Евграфова, Катри Райк и Антса Лийметса. Нынешний мэр Яан Тоотс въехал в Нарву на собственном шикарном "Мерседесе", а по рабочим делам его возит скромный "Рено", принадлежащий городской управе.
Согласно последней на данный момент декларации экономических интересов, представленной в апреле 2023 года, у мэра, политика и предпринимателя Яана Тоотса в собственности четыре седана "Mercedes-Benz" 2001-2016 годов выпуска.
Сейчас возглавляемая Тоотсом Нарвская горуправа готовится приобрести новый автомобиль, а старую дизельную "Škoda Superb" с почти 190000 километров на одометре выставила на онлайн-торги. Ее текущая цена - 14000 евро, срок завершения аукциона - 14 декабря.
У этого автомобиля в послужной истории значится одно с относительно небольшим ущербом ДТП в октябре 2022 года. Водитель нарвской мэрии тогда не был виновной стороной.
- Та старая машина мэра, что мы сейчас продаем, так у нее 200 тысяч километров пробега, требуется ремонт, но я знаю, что при таком пробеге ремонт будет нужен постоянно. Продадим и возьмем в лизинг другую, мне все равно, какую, - говорил нарвский градоначальник Яан Тоотс о замене старой служебной машины на новую в интервью "Северному побережью" в начале ноября.
Предшественница Яана Тоотса на посту мэра - Катри Райк еще чуть ранее критически высказывалась о плане новой городской власти сменить машину при нехватке денег в местном бюджете. "Все большие города отказались от служебных машин в таком количестве, как у нас, ведь это дорого, и в этом есть возможность для экономии", - отмечала Райк, по словам которой она, будучи мэром, хотела оставить в горуправе поменьше шоферов и машин, а автомобиль мэра уж точно не собиралась менять на новый.
"Автопарк и шоферы - это такое наследие советского времени", - считает экс-мэр Нарвы Катри Райк, которая при этом, в отличие от действующего мэра Яана Тоотса, сама не водит автомобили, а либо берет такси, либо ходит пешком.