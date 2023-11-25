Заболеваемость гриппом за неделю ощутимо выросла

Заболеваемость гриппом за неделю выросла на 50%, как пишет Rus.ERR. Более половины случаев зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа.
На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 42 случая гриппа, из которых лабораторным путем было подтверждено 18 (17 случаев гриппа А и один – гриппа В).
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в связи с гриппом госпитализация на прошлой неделе потребовалась троим невакцинированным детям младше семи лет
Всего в этом сезоне гриппом заболели в Эстонии 157 человек, пишет Rus.ERR. По предварительным данным, 12 человек нуждались в стационарном лечении, а одному пациенту потребовалась интенсивная терапия. Более половины госпитализированных - люди старше 60 лет. Все госпитализированные были невакцинированы.