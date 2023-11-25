Заболеваемость гриппом за неделю ощутимо выросла

На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 42 случая гриппа, из которых лабораторным путем было подтверждено 18 (17 случаев гриппа А и один – гриппа В).

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в связи с гриппом госпитализация на прошлой неделе потребовалась троим невакцинированным детям младше семи лет