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Заболеваемость гриппом за неделю ощутимо выросла

Северное побережье
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Вакцинация. Снимок иллюстративный.
Вакцинация. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Заболеваемость гриппом за неделю выросла на 50%, как пишет Rus.ERR. Более половины случаев зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа.

На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 42 случая гриппа, из которых лабораторным путем было подтверждено 18 (17 случаев гриппа А и один – гриппа В).

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в связи с гриппом госпитализация на прошлой неделе потребовалась троим невакцинированным детям младше семи лет

Всего в этом сезоне гриппом заболели в Эстонии 157 человек, пишет Rus.ERR. По предварительным данным, 12 человек нуждались в стационарном лечении, а одному пациенту потребовалась интенсивная терапия. Более половины госпитализированных - люди старше 60 лет. Все госпитализированные были невакцинированы.

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Эстония
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