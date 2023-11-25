В Эстонии появился новый вид коронавируса

В Эстонии, как и в Латвии, распространяется новый вариант ковид-штамма омикрон - пирола, но пока в очень небольшом объеме, как сказала новостному порталу Rus.ERR главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер.
"Судя по имеющимся данным, среди заболевших в Эстонии также встречается вариант пирола, или сублиния омикрона ВА.2.86, но пока в очень небольшом объеме по сравнению с XBB1.5 и XBB.1.5+F456L (эрис). Несмотря на значительное количество выявленных генетических изменений, по сравнению с предшествующими штаммами группы ВА.2., на данный момент нет достоверных научных заключений о более тяжелом течении заболевания или каких-либо других особенностях распространения штамма пирола", – рассказала Юлия Геллер.
По ее словам, течение заболевания зависит не только от вызывающего его вируса или штамма, но и от состояния здоровья человека в целом, а также от его иммунного статуса.
"Как и ранее, статистика показывает, что наиболее часто тяжелым формам или осложнениями в связи с заболеванием Covid-19 подвержены люди более старшего возраста, зачастую имеющие сопутствующие хронические заболевания. Однако это не означает, что люди более молодого возраста не болеют. За последние недели заболеваемость растет во всех возрастных группах. Молодые люди зачастую переносят заболевание, что называется "на ногах", чем способствуют не только еще большему распространению вирусной инфекции, но и дают чрезмерную нагрузку на свой организм", - добавила представитель Департамента здоровья.
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