В Эстонии появился новый вид коронавируса

"Судя по имеющимся данным, среди заболевших в Эстонии также встречается вариант пирола, или сублиния омикрона ВА.2.86, но пока в очень небольшом объеме по сравнению с XBB1.5 и XBB.1.5+F456L (эрис). Несмотря на значительное количество выявленных генетических изменений, по сравнению с предшествующими штаммами группы ВА.2., на данный момент нет достоверных научных заключений о более тяжелом течении заболевания или каких-либо других особенностях распространения штамма пирола", – рассказала Юлия Геллер.

По ее словам, течение заболевания зависит не только от вызывающего его вируса или штамма, но и от состояния здоровья человека в целом, а также от его иммунного статуса.