В школьные медкабинеты стало обращаться больше учащихся

Качественный сон важен так же, как и здоровое питание, потому что его отсутствие вызывает проблемы у школьников всех возрастов. "Недостаток сна чаще всего провоцирует головные боли у детей. Как правило, у многих учеников ночной сон непродолжителен, а также бывают случаи, когда школьник вообще не спал ночью и на следующий день приходит в кабинет школьной медсестры с жалобами на утомляемость, головную боль и слабость", - приводит Лааснер пример. "Поэтому мы просим родителей следить за тем, отправились ли их дети спать вечером или же вместо этого под одеялом продолжают оставаться в компании со своим смарт-устройством. Школьнику необходимо спать не менее восьми-девяти часов в сутки".

Она советует всем взрослым также обращать внимание на то, сколько времени дети проводят перед экранами, и интересоваться тем, что ребенок смотрит в интернете. "Многие дети, которые признаются, что они много времени проводят перед экраном, жалуются на головные боли и нарушения сна", - приводит пример Лааснер.

По мнению Лааснер, не существует чудо-таблетки, которая позволила бы ребенку всегда оставаться здоровым. "Школьники должны питаться разносторонней и разнообразной пищей, высыпаться и двигаться на свежем воздухе, тогда организм не так восприимчив к вирусам", - утверждает врач-педиатр.