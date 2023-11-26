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Ходатайствовать об определении степени тяжести нарушения здоровья стало проще

Северное побережье
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Департамент социального страхования. Фото иллюстративное.
Департамент социального страхования. Фото иллюстративное. Фото: Postimees.ee

В среде самообслуживания Департамента социального страхования с ноября стало можно подавать запрос на определение тяжести нарушения здоровья ребенка и лица пенсионного возраста. Упростилась и сама процедура заполнения ходатайства.

По словам советника службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Калева Хярка, люди с особыми потребностями в своих отзывах обратили внимание на отсутствие современного решения по этому вопросу в среде самообслуживания и выразили желание, чтобы подача заявок была максимально простой и удобной. "Теперь бланки предварительно заполнены имеющимися у нас данными о человеке", - рассказал он.

"Кроме того, мы ввели инновационную анкету самооценки для детей и пожилых, чтобы помочь врачам-экспертам лучше понять ограничения на способность действовать и принимать участие в делах, связанные со здоровьем человека. Мы надеемся, что эти изменения помогут людям в процессе подачи заявки и сделают его более удобным для пользователей", - добавил Хярк.

Чтобы подать запрос на определение степени тяжести нарушения здоровья в среде самообслуживания Департамента социального страхования, необходимо перейти в меню на страницу "Мои пособия и услуги" и оттуда в раздел "Определение недостатка здоровья".

Если ходатайствовать за своего ребенка, то на страницу "Мои пособия и услуги" нужно заходить не от своего имени, а от имени ребенка. Роль пользователя можно сменить в верхнем правом углу страницы.

Подача заявки через интернет в среде самообслуживания позволяет сделать процесс рассмотрения заявки для департамента более быстрым и гладким. Однако при желании запрос также можно отправить по э-адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee, обычной почтой по адресу: Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn или в ближайшем бюро обслуживания клиентов.

Более подробно о том, как определяется степень нарушения здоровья, и об условиях подачи заявки можно узнать на странице Департамента социального страхования ЗДЕСЬ.

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