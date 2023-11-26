На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись две машины

Водитель не справился с управлением и на встречной полосе шоссе его машина столкнулась с другой легковушкой. Люди не пострадали, как передал Postimees с места происшествия.
В воскресенье, 26 ноября, около 11.15 на шоссе Таллинн-Нарва недалеко от перекрестка Пыдрузе столкнулись легковые автомобили "Volkswagen Passat" и "Škoda".
В указанном месте, как передает Postimees, шоссе Таллинн-Нарва двухполосное, а недалеко от места аварии находится перекресток, на котором можно свернуть в Кунда. Происшествие случилось примерно в ста метрах от этого перекрестка в сторону Нарвы.
Насколько можно судить, "Volkswagen" ехал из Нарвы, а "Škoda" - из Таллинна. По данным полиции, водитель "Volkswagen" не справился с управлением на скользкой дороге и врезался во встречную "Škoda".
Столкновение было настолько сильным, как рассказал корреспондент Postimees, что двигатель "Volkswagen" оторвался от автомобиля и лежал на дороге.
В каждой машине было по одному человеку, оба были трезвы и оба имели водительское удостоверение соответствующей категории.
Прибывшая на место происшествия скорая помощь проверила состояние здоровья водителей, и, к счастью, несмотря на сильное столкновение, оба отделались испугом.