На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись две машины

В воскресенье, 26 ноября, около 11.15 на шоссе Таллинн-Нарва недалеко от перекрестка Пыдрузе столкнулись легковые автомобили "Volkswagen Passat" и "Škoda".

В указанном месте, как передает Postimees, шоссе Таллинн-Нарва двухполосное, а недалеко от места аварии находится перекресток, на котором можно свернуть в Кунда. Происшествие случилось примерно в ста метрах от этого перекрестка в сторону Нарвы.

Насколько можно судить, "Volkswagen" ехал из Нарвы, а "Škoda" - из Таллинна. По данным полиции, водитель "Volkswagen" не справился с управлением на скользкой дороге и врезался во встречную "Škoda".

Столкновение было настолько сильным, как рассказал корреспондент Postimees, что двигатель "Volkswagen" оторвался от автомобиля и лежал на дороге.

В каждой машине было по одному человеку, оба были трезвы и оба имели водительское удостоверение соответствующей категории.