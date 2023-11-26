Платежи за обязательное дорожное страхование в среднем увеличились

По словам члена правления LKF Андреса Пийрсалу, за прошедшие годы плата за дорожное страхование претерпела значительные изменения. "Например, средняя годовая плата за дорожное страхование в 2018 году составляла 142, а в 2021 году она снизилась до 102 евро. Затем средняя годовая плата начала расти, достигнув 117 евро к концу октября прошлого года и 144 евро за 10 месяцев этого года", - рассказал Пийрсалу.

Он пояснил, что наблюдаемое изменение цен имеет несколько причин. "Например, когда вспыхнула коронавирусная пандемия, количество дорожно-транспортных происшествий в пиковые часы уменьшилось до 40 процентов, что снизило стоимость дорожного страхования. Однако зимние погодные условия могут привести к увеличению случаев дорожно-транспортных происшествий и убытков, что, в свою очередь может привести к росту цен на дорожное страхование".

За 10 месяцев текущего года в Эстонии произошло 28 тысяч случаев дорожного страхования - столько же, сколько в течение аналогичного периода в прошлом году. Средний ущерб от дорожно-транспортного происшествия в Эстонии составляет 2100 евро.

Как советует Пийрсалу, перед заключением нового договора всегда полезно сравнить цены, поскольку страховые компании по-разному рассчитывают размер платежа.