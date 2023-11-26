Понедельник принесет холод и метель

Арктический холод, идущий с севера, понизит ночные температуры в Эстонии местами до 18 градусов ниже нуля, а к этому может прибавиться метель, как сообщает Rus.Postimees.
В ночь на понедельник, 27 ноября, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром на северном побережье местами метель. Ветер утром на северном побережье усилится до 15 м/сек. Температура воздуха ночью местами -3..-6°C.
В понедельник днем в Эстонии облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдет снег, в прибрежных районах - метель. Температура воздуха днем составит -2..-7°C.
Поздним вечером к Восточной Эстонии приблизится новая зона осадков, которая постепенно распространится в западном направлении, принеся с собой метель. Ветер северо-восточный - северный усилится на морском побережье в Вирумаа до 19 м/сек.