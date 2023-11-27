В Нарве не будут модернизировать центральное отопление за счет Фонда справедливого перехода

Первоначально предусматривалось, что из средств Фонда справедливого перехода будет выделено 20 млн евро на создание в Нарве централизованного теплоснабжения, не зависящего от сланцевой промышленности. На эти деньги та или иная компания теплоснабжения могла бы на конкурсной основе построить в Нарве новую котельную. Однако теперь выяснилось, что проводить конкурс не имеет смысла, сообщает ERR.

"Эта мера была построена на такой логике, что сетевое предприятие организует тендер на покупку теплоснабжения. И тот, кто предложит лучшее решение, и если оно будет на 100% основано на возобновляемых источниках энергии, получит субсидию", - сказал координатор по вопросам справедливого перехода в Министерстве финансов Иван Сергеев.

Но поскольку Нарва на данный момент уже является районом эффективного теплоснабжения, по словам представителя Министерства финансов, никаких дальнейших шагов в рамках закона не требуется.

"Плюс этот выигрыш в цене. Наиболее вероятным решением была бы котельная на биомассе или когенерационная установка. Расчеты показали, что если построить в Нарве такую когенерационную установку или котельную на биомассе, то реальный выигрыш в цене составил бы всего несколько евро, что не очень разумно", - пояснил Сергеев.

В итоге, по его словам, эти 20 млн евро были перераспределены. Пять миллионов будут направлены на создание независимого от сланца централизованного теплоснабжения в Кивиыли, а 15 миллионов - на утепление жилых домов в Ида-Вирумаа, а новым решением централизованного теплоснабжения в Нарве займется Eesti Energia за счет собственных сил и средств.

"Мы сами планируем подготовить комплексное решение для отопления города Нарвы на территории Балтийской электростанции, состоящее из теплового насоса, котельной, вместе с сохранением всей этой тепловой энергии. Это наш долгосрочный план, потому что мы на сегодняшний день констатировали, что субсидии, запрашиваемые из этого фонда, накладывают столько ограничений, что либо это вообще невозможно сделать по времени, либо вы вообще окажетесь не соответствующими критериям получения субсидии, как это произошло, например, с переработкой пластмасс на VKG", - сказал глава AS Enefit Power Андрес Вайнола.