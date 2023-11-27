Полсотни молдаван развернули на границе

В выходные на шоссейном пограничном пункте в Нарве пограничники запретили въезд в Эстонию 46 молдаванам, двоим гражданам России и Украины, а также по одному гражданину Колумбии, Египта и Армении.

Наиболее частыми причинами запрета было то, что у людей или не имелось соответствующих документов для въезда в страну, или они давали неясные объяснения о цели поездки, или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности эстонского государства.