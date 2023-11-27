Полсотни молдаван развернули на границе

В минувшие выходные на границе почти полсотни граждан Молдовы были отправлены обратно.
В выходные на шоссейном пограничном пункте в Нарве пограничники запретили въезд в Эстонию 46 молдаванам, двоим гражданам России и Украины, а также по одному гражданину Колумбии, Египта и Армении.
Наиболее частыми причинами запрета было то, что у людей или не имелось соответствующих документов для въезда в страну, или они давали неясные объяснения о цели поездки, или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности эстонского государства.
Иностранцам был предъявлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.