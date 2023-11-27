Выходные в Кохтла-Ярве и Нарве были полны стычек

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве пьяный 49-летний мужчина побил жену. Полиция арестовала драчуна.

25 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе конфликта в многоквартирном доме на улице В. Герасимова в Нарве пострадал 52-летний мужчина. Полиция задержала 41-летнюю женщину.

26 ноября в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта в многоквартирном доме на улице А. Пушкина в Нарве пьяная 44-летняя женщина ударила сожителя. Полиция задержала женщину.