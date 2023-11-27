Департамент транспорта предупреждает о сложных дорожных условиях вечером

Сильный снегопад распространяется по Эстонии с востока на запад и дует во многих местах. Ветер северо-западный и северный, скорость 5-12 м/с, порывами до 15, на побережье до 17 и на побережье Вирумаа порывы до 20 м/с, после полуночи ветер постепенно ослабнет.

Больше всего снега выпадает в Восточной и Юго-Восточной Эстонии.

«Поскольку завтра утром дороги будут заснеженными и скользкими, вам обязательно нужно зарезервировать значительно больше времени для езды, чем обычно, или, если возможно, отложить поездку», - советует руководитель Центра управления движением департамента транспорта Сийм Вайкмаа. «Каждый участник дорожного движения должен выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие дорожным условиям, при этом максимально разрешенная скорость не является обязательной».

Дорожники готовы выехать со всем своим оборудованием, но очистка всех дорог займет время. Кроме того, сильный ветер может вызвать метели, затрудняющие движение транспорта.