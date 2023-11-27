Парад в честь Дня победы пройдет следующим летом в Нарве

Парад в честь Дня победы однажды уже проводился в Нарве – в 1996 году. В прошлом году парад прошел в Вильянди, пишет ERR.

С 2000 года организацией парада занимается Кайтселийт.

День Победы – государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис - прим. ред.), в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над ополчением балтийских немцев – Ландесвером.