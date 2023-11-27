Парад в честь Дня победы пройдет следующим летом в Нарве

Летом следующего года, 23 июня, Кайтселийт организует парад в честь Дня победы в Нарве, и, скорее всего, на Петровской площади.
Парад в честь Дня победы однажды уже проводился в Нарве – в 1996 году. В прошлом году парад прошел в Вильянди, пишет ERR.
С 2000 года организацией парада занимается Кайтселийт.
День Победы – государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис - прим. ред.), в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над ополчением балтийских немцев – Ландесвером.
Парад в честь годовщины Эстонской Республики 24 февраля 2024 года пройдет в Таллинне.