Пн, 27.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Парад в честь Дня победы пройдет следующим летом в Нарве

Эрик Калда
Facebook
Comments
В 2017 году парад в честь Дня победы проходил в Нарва-Йыэсуу.
В 2017 году парад в честь Дня победы проходил в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov

Летом следующего года, 23 июня, Кайтселийт организует парад в честь Дня победы в Нарве, и, скорее всего, на Петровской площади. 

Парад в честь Дня победы однажды уже проводился в Нарве – в 1996 году. В прошлом году парад прошел в Вильянди, пишет ERR.

С 2000 года организацией парада занимается Кайтселийт.

День Победы – государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис - прим. ред.), в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над ополчением балтийских немцев – Ландесвером.

Парад в честь годовщины Эстонской Республики 24 февраля 2024 года пройдет в Таллинне.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх