На ETV+ стартует третий сезон документального цикла "Домой"

Документальный цикл состоит из четырех серий, в каждой из которых по два коротких фильма. "Домой" будет выходить в эфир по четвергам в 20.50, после чего будет доступен на онлайн-платформах телеканала. Фильмы снабжены субтитрами на эстонском языке.

В детских и замещающих домах Эстонии сейчас воспитываются 750 детей. Каждый год кто-то из них находит себе приемную семью, но каждый же год из своих биологических семей изымаются порядка 250 детей. Кто-то из них потом возвращается в родную семью, а кто-то остается в системе детских и замещающих домов. По словам главы отдела замещающего родительства Департамента социального страхования Сильи Оя, по состоянию на ноябрь в Эстонии были усыновлены 18 детей, 34 ребенка обрели попечительские семьи.

Если ребенок не может расти в биологической семье, то он определяется в замещающий дом. Но лучший вариант для ребенка - усыновление, опекунская или попечительская семья. Потому что каждому из этих детей жизненно важен хоть один надежный и любящий взрослый рядом, который в любой ситуации сможет дать ему поддержку.

Курсы приемного родительства прошли еще 24 семьи, но потребность в этих семьях гораздо больше.

- Проблема даже не столько в том, что этих семей не хватает, а в том, ребенка какого возраста они готовы взять в семью и готовы ли они также принять ребенка с ограниченными возможностями. Восемьдесят процентов воспитанников детских домов старше 12 лет, и лишь немногие семьи готовы предложить дом ребенку в возрасте после десяти лет. А ведь и 17-летний - тоже ребенок, который очень нуждается в любви и заботе, чтобы с уверенностью шагнуть во взрослую жизнь, - говорит Силья Оя.