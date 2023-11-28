ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы считаете, что избирательное право российских граждан влияет на систему образования в Ида-Вирумаа

- Учителя, преподающие в классах с русским языком обучения, должны были владеть эстонским языком на уровне В2, и если часть из них не имеет даже уровня В2, то это просто вопиющее нарушение закона уже продолжительное время. И я считаю, что в некоторых местных самоуправлениях проблемы существовали десятилетиями потому, что у российских граждан было право участия в местных выборах. Российский гражданин настроен на культурное пространство соседнего государства, что сказывается на выборах. Они "заказывали музыку" и влияли на местные самоуправления десятками тысяч голосов, и это оказывало влияние на развитие системы образования и сдерживало переход на эстоноязычное обучение.