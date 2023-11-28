Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что сейчас надбавка к зарплате, выплачиваемая учителям, обучающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, достаточная для того, чтобы найти на следующий учебный год отвечающих языковым требованиям учителей. Она также отметила, что у преподавателей, чей языковой уровень не отвечает требованиям, имеются возможности довести свои языковые навыки до необходимого уровня.
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Министр: у учителей Ида-Вирумаа есть время выучить эстонский язык, не ставится цель кого-то уволить
Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутат Алексей Евграфов на прошлой неделе задал вопрос, что с нового учебного года должны предпринимать директора детсадов и школ в ситуации, если не отвечающих языковым требованиям работников уволили, а конкурс на поиск новых провалился. "Может ли государство прийти на помощь, и если да, то каким образом?" - спросил он.