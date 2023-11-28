Министр: у учителей Ида-Вирумаа есть время выучить эстонский язык, не ставится цель кого-то уволить

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутат Алексей Евграфов на прошлой неделе задал вопрос, что с нового учебного года должны предпринимать директора детсадов и школ в ситуации, если не отвечающих языковым требованиям работников уволили, а конкурс на поиск новых провалился. "Может ли государство прийти на помощь, и если да, то каким образом?" - спросил он.