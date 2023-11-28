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Министр: у учителей Ида-Вирумаа есть время выучить эстонский язык, не ставится цель кого-то уволить

Эрик Калда
, журналист
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Министр образования и науки Кристина Каллас утверждает, что ставится цель не увольнять учителей, не соответствующих требованиям, а помочь им улучшить свои языковые навыки.
Министр образования и науки Кристина Каллас утверждает, что ставится цель не увольнять учителей, не соответствующих требованиям, а помочь им улучшить свои языковые навыки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что сейчас надбавка к зарплате, выплачиваемая учителям, обучающим на эстонском языке в Ида-Вирумаа, достаточная для того, чтобы найти на следующий учебный год отвечающих языковым требованиям учителей. Она также отметила, что у преподавателей, чей языковой уровень не отвечает требованиям, имеются возможности довести свои языковые навыки до необходимого уровня.

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутат Алексей Евграфов на прошлой неделе задал вопрос, что с нового учебного года должны предпринимать директора детсадов и школ в ситуации, если не отвечающих языковым требованиям работников уволили, а конкурс на поиск новых провалился. "Может ли государство прийти на помощь, и если да, то каким образом?" - спросил он.

В Ида-Вирумаа достаточная надбавка, чтобы найти учителей

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