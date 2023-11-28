ПЕРЕДОВИЦА ⟩ К языковой реформе в школах надо подходить реалистично

На первый взгляд кажется невероятным, что за такое короткое время удастся успешно провести столь основательную реформу. Часто забывают о том, что переход на эстоноязычное обучение не получится одним махом, а шаг за шагом, поскольку это переход в школах только в первых и четвертых классах. Но и здесь возникают вопросы. Например, в детсадах сразу же должны приступить к переходу на эстоноязычное обучение. Может быть, для детей это не явится чем-то непосильным, но где разом найти столько квалифицированных преподавателей? Хотя министр образования и науки Кристина Каллас настроена оптимистично относительно реформы, но все же опять вопрос: сколько учителей в русских школах смогут к сроку поднять свой языковой уровень до требуемого, кто придет им смену, кто не сможет? По мнению министра, эта проблема не должна возникнуть в Ида-Вирумаа благодаря очень приличной зарплате. Однако надо думать, что большая часть тех, кто был готов прийти в школы из других регионов или сменить род трудовой деятельности, уже сегодня работает в школе, и большего ожидать не приходится.