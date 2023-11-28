Новый Вокаский дом общины будет в четыре раза меньше прежнего, однако пользователи надеются в нем уместиться

В новом доме общины, который волость планирует вместо нынешнего Вокаского народного дома, таким же по величине будет только зал. Ключом к тому, чтобы справляться на меньшей площади, станет перекрестное использование помещений.
В здании Вокаского народного дома расположена библиотека, в нем действуют Тойлаский центр творчества и недавно созданная "Voka Tuba", которые можно арендовать для проведения мероприятий. Народным домом пользуются пожилые люди, певцы и танцоры, а также посетители проходящих там мероприятий.
С решениями дома общины можно будет ознакомиться в декабре
Тойлаское волостное управление заказало эскизный проект Вокаского дома общины у архитектора Юлара Марка.
- Тойлаская волость построит в Вока самый современный в уезде центр общины, и поэтому мы включили в условия конкурса самую сильную компетенцию - уполномоченного архитектора, уровень восемь. Мы хотим действительно хорошего решения, - пояснил советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус.
Первоначальные планы здания начинают обретать вид и их обсуждали с нынешними арендаторами Вокаского народного дома. Далее планируют собрать общину вечером 6 декабря в 18.00 в зале Вокаского народного дома. На вопросы интересующихся ответит архитектор Юлар Марк (из бюро "Urban Mark"). "На этом вечере мы посмотрим на новый дом общины уже все вместе", - сказал Мехис Луус.
Волость просит пособие на строительство нового дома общины из фонда справедливого перехода. "В начале декабря выйдет срок подачи предварительных проектов инвестиций местных самоуправлений", - сказал Мехис Луус.