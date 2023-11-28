Новый Вокаский дом общины будет в четыре раза меньше прежнего, однако пользователи надеются в нем уместиться

В здании Вокаского народного дома расположена библиотека, в нем действуют Тойлаский центр творчества и недавно созданная "Voka Tuba", которые можно арендовать для проведения мероприятий. Народным домом пользуются пожилые люди, певцы и танцоры, а также посетители проходящих там мероприятий.

Первоначальные планы Вокаского дома общины начинают обретать вид. Фото: eskiis

С решениями дома общины можно будет ознакомиться в декабре

Тойлаское волостное управление заказало эскизный проект Вокаского дома общины у архитектора Юлара Марка.

- Тойлаская волость построит в Вока самый современный в уезде центр общины, и поэтому мы включили в условия конкурса самую сильную компетенцию - уполномоченного архитектора, уровень восемь. Мы хотим действительно хорошего решения, - пояснил советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус.

Первоначальные планы здания начинают обретать вид и их обсуждали с нынешними арендаторами Вокаского народного дома. Далее планируют собрать общину вечером 6 декабря в 18.00 в зале Вокаского народного дома. На вопросы интересующихся ответит архитектор Юлар Марк (из бюро "Urban Mark"). "На этом вечере мы посмотрим на новый дом общины уже все вместе", - сказал Мехис Луус.

Волость просит пособие на строительство нового дома общины из фонда справедливого перехода. "В начале декабря выйдет срок подачи предварительных проектов инвестиций местных самоуправлений", - сказал Мехис Луус.