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Во вторник к вечеру в Кохтла-Ярве будет, очевидно, новое горуправление

Эрик Гамзеев
, журналист
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Год назад Хенри Казело поздравлял Вирве Линдер, когда проиграл ей на выборах мэра Кохтла-Ярве. В этот вторник произойдет, с большой долей вероятности, противоположное.
Год назад Хенри Казело поздравлял Вирве Линдер, когда проиграл ей на выборах мэра Кохтла-Ярве. В этот вторник произойдет, с большой долей вероятности, противоположное. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Инициаторы замены Кохтла-Ярвеского горуправления меньшинства Вирве Линдер упорно старались держать в секрете состав нового горуправления, объясняя это желанием уберечь их от давления со стороны общественности.

Если на начинающемся во вторник в 14.00 внеочередном заседании горсобрания все пойдет по плану фракций Центристской партии и социал-демократов, то к вечеру находившееся у власти девять месяцев горуправление меньшинства Вирве Линер будет отстранено от должности, и вместо него на должность будут назначены новый мэр, которым станет, очевидно, Хенри Казело, и его горуправление.

"Токсичная атмосфера"

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