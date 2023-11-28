Во вторник к вечеру в Кохтла-Ярве будет, очевидно, новое горуправление

Если на начинающемся во вторник в 14.00 внеочередном заседании горсобрания все пойдет по плану фракций Центристской партии и социал-демократов, то к вечеру находившееся у власти девять месяцев горуправление меньшинства Вирве Линер будет отстранено от должности, и вместо него на должность будут назначены новый мэр, которым станет, очевидно, Хенри Казело, и его горуправление.