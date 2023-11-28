Одним из вице-мэров горуправления Хенри Казело может стать Эвелин Данилов

Елена Мутонен сказала в прошлый четверг, что их кандидатом в мэры является уроженец Харьюмаа Хенри Казело, который ранее безуспешно пробовал стать как мэром и заммэра Кохтла-Ярве, так и заместителем мэра Нарвы. Казело, 11 лет занимавший разные должности в европарламенте, сказал "Северному побережью", что не подтверждает, но и не опровергает выдвижение своей кандидатуры. В то же время он подтвердил, что намерен во вторник приехать на заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания и, пожалуй, в конце заседания будет видно, выберут ли его на какую-либо должность.