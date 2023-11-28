Вт, 28.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Одним из вице-мэров горуправления Хенри Казело может стать Эвелин Данилов

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
Эвелин Данилов.
Эвелин Данилов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Елена Мутонен сказала в прошлый четверг, что их кандидатом в мэры является уроженец Харьюмаа Хенри Казело, который ранее безуспешно пробовал стать как мэром и заммэра Кохтла-Ярве, так и заместителем мэра Нарвы. Казело, 11 лет занимавший разные должности в европарламенте, сказал "Северному побережью", что не подтверждает, но и не опровергает выдвижение своей кандидатуры. В то же время он подтвердил, что намерен во вторник приехать на заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания и, пожалуй, в конце заседания будет видно, выберут ли его на какую-либо должность.

Некоторые источники говорили "Северному побережью", что одним из вице-мэров - по социальным вопросам - будет Эвелин Данилов, ранее бывшая помощником йыхвиского волостного старейшины и сейчас являющаяся также членом Йыхвиского волостного собрания.

На последних местных выборах в Йыхви и Кохтла-Ярве Данилов являлась руководителем кампании связанных с предприятиями семьи Осипенко избирательных союзов "Jõhvikad" и "Progress", а перед выборами - и директором фирмы "N&V" по развитию. Она входила в Партию реформ, Партию народного единства и в "Isamaa", откуда вышла, однако, летом 2021 года, когда стала руководителем кампании избирательных союзов "Jõhvikad" и "Progress".

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх