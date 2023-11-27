Представители трех партий: будущее – за единой школой

К такому выводу пришли участники прошедшей на выходных конференции «Переход на эстонский язык обучения в Таллинне – цели и реальность» – председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Евгений Осиновский, министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), отвечающий в столице за сферу образования вице-мэр Андрей Канте (Центристская партия) и бывший директор Украинской школы и нынешний руководитель по развитию столичной гимназии Паэ Наталья Мялицина.

«Уверен, что целью реформы должно стать постепенное внедрение модели единой школы, где эстоно- и русскоязычные ребята учатся вместе. Только таким образом мы сможем создать благоприятную среду для межнациональных контактов и единого ценностного пространства. В свою очередь, это естественным путем повысит и мотивацию изучать эстонский язык», – подчеркнул организатор конференции Евгений Осиновский в своем докладе.